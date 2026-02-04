USA: les tempêtes hivernales ont pesé sur les ventes automobiles en janvier

Washington DC, le 2 février 2026. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La vague de froid extrême, accompagnée de fortes chutes de neige, qui a enveloppé une grande partie des Etats-Unis depuis mi-janvier, a pesé sur les ventes de véhicules et ajouté au ralentissement engagé dès 2025, ont indiqué des constructeurs et des experts.

"Les ventes de véhicules ont baissé en janvier à cause des grosses tempêtes hivernales et des ventes toujours en berne des véhicules électriques après la suppression du crédit d'impôt fin septembre" 2025, ont commenté mercredi les analystes d'Oxford Economics.

Selon eux, en glissement annuel, cela représente 14,85 millions de véhicules neufs à fin janvier, soit 7,7% de moins qu'à fin décembre, et la tendance actuelle fait ressortir un premier trimestre en recul de 6% par rapport au quatrième trimestre.

Pour Cox Automotive, la chute serait même de 23,5% par rapport à décembre.

Le mois de janvier est traditionnellement moins dynamique pour les ventes de véhicules.

La suppression du crédit d'impôt fédéral sur les véhicules électriques (EV) ainsi que le surcoût lié aux droits de douane, surtout répercuté sur les modèles haut de gamme, affecte actuellement le niveau des prix.

Mais, estime Oxford Analytics, la baisse des taux d'intérêt, un nouvel avantage fiscal et une croissance des revenus des foyers devraient compenser ces éléments négatifs au final. Ses analystes prévoient 15,7 millions de véhicules vendus en 2026.

D'après Kelley Blue Book, 16,3 millions ont été vendus en 2025.

Du côté des experts de Deutsche Bank, les estimations portaient sur 15,1 millions en glissement annuel à fin janvier contre 15,8 millions lors de la même période en 2025.

A l'instar d'Oxford Analytics, ils avancent que les tempêtes hivernales ont exacerbé la mollesse saisonnière.

Parmi les quelques constructeurs qui publient mensuellement leurs ventes, seul Ford a annoncé une baisse de 5,3% à 135.362 véhicules vendus en janvier.

De nombreux concessionnaires ont dû garder portes closes pendant les tempêtes ce qui a pu affecter les ventes, a indiqué le constructeur, soulignant que la disparition de deux modèles (Ford Escape et Lincoln Corsair) pouvait aussi avoir eu un impact.

Du côté du groupe japonais Toyota, deuxième en parts de marché aux Etats-Unis, les ventes ont progressé de 8,1% à 176.853 exemplaires mais celles de véhicules électriques (tout électriques et hybrides) ont baissé de 6,1%. Ces derniers ont représenté 45% du volume total.

Honda a fait un petit mieux (+1,9% sur un an) à 98.594 véhicules neufs écoulés, les tempêtes ayant frappé "des marchés importants" pour ses marques Acura et Honda dans les nord-est et sud-est américains.

Le sud-coréen Hyundai s'est réjoui d'un "janvier record" marqué par un gain de 2% (55.624 unités vendues) "malgré des conditions climatiques difficiles", a commenté Randy Parker, son patron pour l'Amérique du Nord.