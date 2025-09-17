 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs de cuivre chutent, le métal rouge atteignant son niveau le plus bas en une semaine avant la réunion de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt
17/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre ont baissé avant le marché, suivant la baisse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,6 % à 9 963 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre a atteint son plus bas niveau en une semaine, les traders ayant réduit leurs positions avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, tandis que la demande de la Chine, principal consommateur de métaux, a été atténuée par la récente hausse du cuivre

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en baisse de 0,6 % et BHP Group BHP.N en baisse de 1,2 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoran FCX.N en baisse de 1,2 %

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.N chutent de 1,1 % et Ero Copper ERO.N baisse marginalement

Banques centrales
FED

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
54,100 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
22,605 EUR Tradegate -0,66%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 071,50 USD LME +0,86%
ERO COPPER
23,350 CAD TSX 0,00%
ERO COPPER
16,980 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
45,310 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
18,770 CAD TSX 0,00%
HUDBAY MINERALS
13,660 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
68,21 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
64,18 USD Ice Europ -0,53%
RIO TINTO
4 604,250 GBX LSE -0,97%
RIO TINTO SP ADR
63,435 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
108,430 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

