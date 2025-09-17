Les mineurs de cuivre chutent, le métal rouge atteignant son niveau le plus bas en une semaine avant la réunion de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre ont baissé avant le marché, suivant la baisse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,6 % à 9 963 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre a atteint son plus bas niveau en une semaine, les traders ayant réduit leurs positions avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, tandis que la demande de la Chine, principal consommateur de métaux, a été atténuée par la récente hausse du cuivre

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en baisse de 0,6 % et BHP Group BHP.N en baisse de 1,2 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoran FCX.N en baisse de 1,2 %

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.N chutent de 1,1 % et Ero Copper ERO.N baisse marginalement