Les mineurs de cuivre augmentent grâce à la constitution de stocks en Chine et au renforcement du sentiment de risque
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant le prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a augmenté de 3,4 % à 13 323 $ la tonne métrique suite à l' annonce que la Chine prévoit d'augmenter ses stocks de cuivre et que le sentiment de risque s'est ravivé parmi les investisseurs mondiaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté respectivement de 2,3% et 2%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N augmentent de 4,2% et Freeport-McMoRan FCX.N de 4%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N en hausse de 5,5% et ERO Copper ERO.TO , ERO.N en hausse de 4,65%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
69,390 USD NYSE +0,97%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 987,00 USD LME -2,86%
ERO COPPER
46,740 CAD TSX +2,32%
ERO COPPER
34,180 USD NYSE +2,03%
FREEPORT MCMORAN
60,755 USD NYSE +0,92%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
32,960 CAD TSX +2,20%
HUDBAY MINERALS
24,095 USD NYSE +1,77%
Pétrole Brent
66,53 USD Ice Europ +0,33%
Pétrole WTI
62,40 USD Ice Europ +0,82%
RIO TINTO SP ADR
92,530 USD NYSE +1,59%
SOUTHERN COPPER
192,620 USD NYSE +1,20%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
