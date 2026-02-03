Les mineurs de cuivre augmentent grâce à la constitution de stocks en Chine et au renforcement du sentiment de risque

3 février - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant le marché, suivant le prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a augmenté de 3,4 % à 13 323 $ la tonne métrique suite à l' annonce que la Chine prévoit d'augmenter ses stocks de cuivre et que le sentiment de risque s'est ravivé parmi les investisseurs mondiaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté respectivement de 2,3% et 2%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N augmentent de 4,2% et Freeport-McMoRan FCX.N de 4%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N en hausse de 5,5% et ERO Copper ERO.TO , ERO.N en hausse de 4,65%