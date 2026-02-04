Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOITEC SOIT.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, mais malgré tout en baisse de 29% sur un an en données publiées, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs citant la faiblesse de l'automobile.

* MICHELIN MICP.PA a annoncé mardi soir l'acquisition du groupe américain Flexitallic, spécialisé dans les joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a dit mardi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires en 2026, ce qui constitue un nouveau revers pour le pionnier des médicaments contre l'obésité, qui lutte pour regagner des parts de marché face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Le laboratoire danois a également annoncé le départ de Ludovic Helfgott, vice-président exécutif chargé de la stratégie produit et portefeuille, et de Dave Moore, vice-président exécutif chargé des opérations aux États-Unis.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)