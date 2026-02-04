 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 06:14

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOITEC SOIT.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, mais malgré tout en baisse de 29% sur un an en données publiées, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs citant la faiblesse de l'automobile.

* MICHELIN MICP.PA a annoncé mardi soir l'acquisition du groupe américain Flexitallic, spécialisé dans les joints de haute performance pour des secteurs critiques tels que l'énergie et l'industrie chimique.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a dit mardi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires en 2026, ce qui constitue un nouveau revers pour le pionnier des médicaments contre l'obésité, qui lutte pour regagner des parts de marché face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Le laboratoire danois a également annoncé le départ de Ludovic Helfgott, vice-président exécutif chargé de la stratégie produit et portefeuille, et de Dave Moore, vice-président exécutif chargé des opérations aux États-Unis.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 002,470 USD NYSE -3,96%
MICHELIN
32,270 EUR Euronext Paris +2,61%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
SOITEC
24,510 EUR Euronext Paris -5,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo remise le 3 février 2026 par l'Université Québec à Montréal montrant des graffitis sur le mur reliant les théâtres de Pompéi ( UQAM (Université du Québec à Montréal) / Pierre Taillefer )
    Les graffiti de Pompéi mis en lumière par la science
    information fournie par AFP 04.02.2026 07:20 

    C'est un couloir par lequel ont bruissé les rumeurs du monde: les murs du corridor reliant les théâtres de Pompéi sont gravés de graffiti qui témoignent de la vie quotidienne dans la cité détruite en 79 par l'éruption du Vésuve. De l'amour, du sexe, des insultes, ... Lire la suite

  • AMUNDI SA : Risque de correction sous les résistances
    AMUNDI SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.02.2026 07:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • LEGRAND : Les résistances sont proches
    LEGRAND : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 04.02.2026 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire s'envolent après des visites de Tesla
    information fournie par Reuters 04.02.2026 05:17 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lewis Jackson Les actions solaires chinoises ont bondi dans les échanges matinaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank