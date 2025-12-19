 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre augmentent en raison des contraintes d'approvisionnement des mines
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 11 837 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent et se situent à moins de 25 dollars du record historique après une nouvelle prévision haussière de Goldman Sachs soulignant les contraintes d'approvisionnement des mines MET/

** Le métal est en hausse de plus de 35% en 2025

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N sont tous deux en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,2% et Freeport-McMoRan < FCX.N> en hausse d'environ 3%

** Hudbay Minerals HBM.TO gagne 3 % et Ero Copper ERO.TO progresse de 4,6 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
59,400 USD NYSE +0,20%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 721,50 USD LME +0,01%
ERO COPPER
36,370 CAD TSX +3,32%
FREEPORT MCMORAN
49,420 USD NYSE +3,09%
Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
26,790 CAD TSX +2,25%
Pétrole Brent
60,15 USD Ice Europ +0,74%
Pétrole WTI
56,33 USD Ice Europ +0,05%
RIO TINTO SP ADR
78,181 USD NYSE +0,72%
SOUTHERN COPPER
145,670 USD NYSE +2,38%
TECK RESOURCES RG-B
62,270 CAD TSX -0,11%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
