Les mineurs de cuivre augmentent en raison des contraintes d'approvisionnement des mines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 11 837 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent et se situent à moins de 25 dollars du record historique après une nouvelle prévision haussière de Goldman Sachs soulignant les contraintes d'approvisionnement des mines MET/

** Le métal est en hausse de plus de 35% en 2025

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N sont tous deux en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,2% et Freeport-McMoRan < FCX.N> en hausse d'environ 3%

** Hudbay Minerals HBM.TO gagne 3 % et Ero Copper ERO.TO progresse de 4,6 %