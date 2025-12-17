 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre augmentent alors que les prix s'envolent en raison d'éventuelles pénuries dans les mines et d'un sentiment de risque
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,2 % à 11 732 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente , les inquiétudes persistantes sur les pénuries potentielles stimulent les achats des spéculateurs MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de ~2% et BHP Group BHP.N de ~1%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~1% et Freeport-McMoRan < FCX.N> en légère hausse

** Hudbay Minerals HBM.TO gagne 2,3%, Teck Resources

TECKb.TO gagne 4,1% et Ero Copper ERO.TO gagne 2,2%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
58,950 USD NYSE +0,56%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 636,00 USD LME -1,18%
ERO COPPER
34,730 CAD TSX +0,78%
FREEPORT MCMORAN
47,742 USD NYSE +0,40%
Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
26,210 CAD TSX +2,62%
Pétrole Brent
59,87 USD Ice Europ +1,75%
Pétrole WTI
56,21 USD Ice Europ +1,81%
RIO TINTO SP ADR
77,230 USD NYSE +1,63%
SOUTHERN COPPER
141,470 USD NYSE +0,87%
TECK RESOURCES RG-B
60,940 CAD TSX +2,66%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank