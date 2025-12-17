Les mineurs de cuivre augmentent alors que les prix s'envolent en raison d'éventuelles pénuries dans les mines et d'un sentiment de risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
17 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge
** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,2 % à 11 732 $ la tonne métrique
** Le prix du cuivre augmente , les inquiétudes persistantes sur les pénuries potentielles stimulent les achats des spéculateurs MET/
** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de ~2% et BHP Group BHP.N de ~1%
** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~1% et Freeport-McMoRan < FCX.N> en légère hausse
** Hudbay Minerals HBM.TO gagne 2,3%, Teck Resources
TECKb.TO gagne 4,1% et Ero Copper ERO.TO gagne 2,2%
