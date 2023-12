Les meilleures et pires introductions en Bourse de 2023

(Crédits photo : Freepik / graystudiopro1 - )

Dans cet article, Café de la Bourse présente un bilan approfondi des introductions en bourse (IPO) en 2023. Découvrez les tendances générales, les principaux secteurs représentés, la comparaison avec l'année 2022. Retrouvez également notre Top IPO et Flop IPO de l'année 2023.

Panorama général des IPO en 2023

IPO : volume et recette 2023

L'année 2023 a été marquée par une diminution notable des volumes et des recettes d'IPO par rapport à 2022. Le marché mondial des introductions en bourse termine l'année 2023 avec 1 298 introductions en bourse ayant permis de lever 123,2 milliards de dollars US. Il s'agit d'une baisse de 8 % en volume et 33 % en montant levé par rapport à 2022. Le nombre d'IPO est particulièrement en baisse sur le marché moteur de l'économie mondiale : les États-Unis. Avec 152 IPOs enregistrées sur le marché boursier américain jusqu'à ce jour, le marché des introductions en Bourse a connu une diminution de 13,64 % en comparaison avec 2022, qui comptait 176 IPO à la même date. La région Asie-Pacifique a connu une activité importante avec 732 introductions en bourse, atteignant un montant cumulé de 120,6 milliards de dollars. Cependant, cela représente une diminution de 18 % en nombre d'opérations et de 44 % en valeur comparativement à une période antérieure.

IPO : marchés les plus dynamiques en 2023

L'année 2023 a aussi vu l'émergence de nouveaux marchés phares pour les introductions en bourse, dépassant les puissances traditionnelles en la matière. Si l'on se réfère à la moyenne des 5 dernières années de l'activité d'introduction en bourse, on constate que l'Indonésie, la Malaisie et la Turquie ont enregistré une augmentation du volume et des recettes des opérations. L'Inde, l'Arabie saoudite et la Thaïlande ont aussi enregistré une augmentation notoire du nombre d'introductions en bourse. En revanche, le marché des introductions en bourse de Hong Kong a connu cette année son niveau le plus bas depuis 20 ans et le rythme des émissions d'introductions en bourse en Chine continentale s'est ralenti au cours du second semestre de 2023. Cette dynamique reflète les changements dans l'économie mondiale et les flux de capitaux, où de nouveaux marchés émergents commencent à rivaliser avec les bastions traditionnels des IPO​​​​.

IPO : secteurs les plus représentés en 2023

Au niveau des secteurs représentés, le secteur technologique, le secteur industriel et le secteur de la santé ont été prédominants dans le marché des introductions en bourse. Le secteur technologique a réalisé 264 opérations pour un montant total de 32,2 milliards de dollars, tandis que l'industrie en a compté 265, totalisant 26,5 milliards de dollars. Le secteur des matériaux a également tenu bon, avec 160 opérations et 10,1 milliards de dollars collectés. Les performances ont cependant été mitigées. Le secteur technologique, en particulier, a attiré l'attention avec des IPO majeures telles que celles d'Arm, Instacart et Klaviyo. Cependant, le rendement global du secteur a été décevant, avec une perte moyenne de -25,3% sur le troisième trimestre. Quant au secteur de la santé, bien que certaines entreprises aient enregistré des rendements positifs, d'autres ont rapidement chuté, entraînant une baisse moyenne de -21,3 %.

Top introduction en Bourse 2023

IPO Arm

Arm est un concepteur britannique de puces, dont les designs sont essentiels dans presque tous les smartphones du monde. L'entreprise Arm se consacre à la création et à la concession de licences pour sa propriété intellectuelle, couvrant une gamme variée d'appareils à l'échelle mondiale. Elle propose également des outils de développement qui facilitent et accélèrent la conception de produits allant des capteurs aux smartphones et serveurs. Parmi les produits phares d'Arm, on trouve des unités centrales de traitement (CPU) et des nomenclatures de propriétés et d'unités (NPU), incluant les séries Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Neoverse, Ethos et SecurCore. L'entreprise Arm a été privatisée par SoftBank en 2016 avant de revenir sur le marché public en 2023​​.

Lors de son introduction en bourse, Arm a atteint une valorisation de 65 milliards de dollars, avec un prix d'IPO Arm fixé à 51 dollars par action, et une hausse remarquable de presque 25 % lors de son premier jour de cotation​​. Le cours de l'action d'Arm s'établissait à 71,03 dollars à la clôture du 15 décembre 2023, montrant une hausse significative de 39,8 % par rapport à son prix d'IPO. La capitalisation boursière de l'entreprise Arm est d'environ 72,8 milliards de dollars.

IPO Nextracker

Nextracker est une entreprise de technologie solaire basée en Californie. L'entreprise se spécialise dans la fourniture de logiciels et de systèmes de suivi solaire intégrés, destinés aux grands projets solaires et à la production d'énergie solaire distribuée. Les produits innovants de Nextracker équipent les panneaux solaires des centrales pour qu'ils puissent suivre la trajectoire du soleil, maximisant ainsi l'efficacité et la productivité des installations solaires.

Nextracker a réalisé son IPO en février 2023 et l'entreprise a levé 638 millions de dollars lors de son IPO, fixant le prix de l'action Nextracker à 24 dollars, ce qui a donné à l'entreprise une valorisation de plus de 3,5 milliards de dollars​​​​. Le cours de bourse de Nextracker clôture à 47,8 dollars au 15 décembre 2023, soit une hausse impressionnante de près de 100 % par rapport à son cours d'introduction !

IPO Klaviyo

Klaviyo est une entreprise de marketing automation fondée en 2012. Klaviyo a rapidement gagné du terrain en aidant les marques de commerce électronique à stocker et analyser des données pour envoyer des emails marketing personnalisés. La société Klaviyo compte plus de 130 000 clients dans plus de 80 pays.

Klaviyo a été évaluée à 9,2 milliards de dollars lors de son IPO, avec un prix initial par action de 30 dollars, dépassant la fourchette de prix indiquée. Depuis son introduction en bourse, l'action Klaviyo a connu une performance boursière stable (28,6 dollars au 15 décembre 2023), reflétant la solidité et la croissance de l'entreprise dans un marché compétitif.

Flop introduction en Bourse 2023

IPO Instacart

Instacart est positionné comme un leader technologique de la distribution alimentaire en Amérique du Nord. La société offre un service où les clients peuvent acheter des produits d'épicerie et autres auprès de divers détaillants. Elle propose également une option où des acheteurs se chargent de rassembler et livrer ces articles directement aux clients. Par ailleurs, la société Instacart commercialise des logiciels sous forme d'abonnement destinés aux détaillants. Elle collabore avec plus de 1 400 marques nationales, régionales et locales, rendant possibles les achats en ligne, la livraison et le retrait en magasin dans plus de 80 000 points de vente en Amérique du Nord via la plateforme Instacart.

L'entreprise Instacart a fixé son prix d'IPO à 30 dollars par action. Instacart avait initialement fixé la fourchette de prix de son introduction en bourse entre 26 et 28 dollars par action, mais l'a ensuite portée entre 28 et 30 dollars par action. Cette révision visait à atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars après dilution, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux projections antérieures. L'entreprise Instacart visait une valorisation comprise entre 8,6 et 9,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse. Cette valorisation marque une chute brutale par rapport aux 39 milliards de dollars de valorisation de l'entreprise en 2021, au plus fort de la pandémie de coronavirus, lorsque les services de livraison à domicile étaient en plein essor.

Depuis son introduction en bourse, l'action d'Instacart se négocie en dessous de son prix d'introduction, avec une baisse d'environ 19 % par rapport à son prix initial​​.

IPO VinFast

VinFast est un fabricant vietnamien de voitures électriques qui fait partie du conglomérat vietnamien Vingroup. VinFast est entrée en bourse à la suite d'une fusion avec la coquille boursière (SPAC) Black Spade Acquisition. VinFast a atteint une valorisation impressionnante de 85 milliards de dollars lors de son premier jour de cotation. C'est plus de trois fois la valeur (27 milliards) à laquelle elle a fusionné avec la société Black Spade Acquisition, ce qui en fait la plus grosse opération de fusion acquisition de l'Asie-Pacifique en 2023 !

Après une introduction en bourse spectaculaire, les actions VinFast ont connu une chute importante, perdant près de 34 % de leur valeur en deux séances, ramenant la valorisation boursière de l'entreprise à environ 46 milliards de dollars​​. Cette volatilité peut être attribuée à la concentration du contrôle de l'entreprise (99 % détenus par le fondateur Pham Nhat Vuong) et à la faible circulation des actions VinFast disponibles pour le trading​​. Au 15 décembre 2023, le cours de bourse de VinFast se situe à 7,9 dollars par action, soit 90 % sous son plus haut des 84 dollars post introduction.

IPO Birkenstock

Birkenstock est un fabricant allemand de chaussures haut de gamme fondé en 1774, réputé pour ses sandales et chaussures confortables, ayant une histoire riche dans le secteur de la chaussure.

Birkenstock a fixé le prix de son offre à 46 dollars par action, ce qui lui confère une valeur de 8,6 milliards de dollars. Les actions Birkenstock ont chuté de 13 % au moment de son introduction en bourse. Considérée à l'origine comme un stimulant potentiel pour le marché des introductions en bourse, l'introduction en bourse de Birkenstock a été une énorme déception.

La performance décevante de l'IPO Birkenstock peut être attribuée à plusieurs facteurs, comme un prix d'action surévalué par rapport à la perception publique de la valeur de l'entreprise​​, un manque de confiance des investisseurs dans le secteur de la chaussure​ et des doutes sur la stratégie de croissance de Birkenstock, notamment sur ses plans d'expansion en Asie et aux États-Unis dans un contexte où le PDG de Birkenstock, Oliver Reichert, n'avait aucune expérience préalable à la tête d'une entreprise cotée en bourse​​.

Cependant, l'action de Birkenstock a pu regagner quelques couleurs depuis son introduction avec un cours de clôture à 50 dollars au 15 décembre 2023, soit 8,7 % au-dessus de son prix d'introduction.

