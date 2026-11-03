Les marchés mondiaux étaient déjà fragiles. Les paris risqués sur l'IA pourraient les faire basculer

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* Les fissures qui apparaissent dans le secteur de l'IA inquiètent les investisseurs du monde entier

* Les entreprises du secteur de l’IA font preuve de résilience, mais les doutes s’amplifient quant au retour sur ces investissements colossaux

* Les gouvernements, accablés par une dette élevée, sont en position de faiblesse pour faire face à une nouvelle crise

par Dhara Ranasinghe et Amanda Cooper

Les marchés financiers peinent sous le poids des guerres, de la flambée de la dette souveraine et des tensions commerciales, tandis que des signes de difficultés apparaissent partout dans le monde — de la vague de ventes massives d’obligations japonaises et françaises à la chute des devises des marchés émergents. Aujourd’hui, le seul secteur qui aidait encore les investisseurs à rester optimistes commence lui aussi à montrer des signes de faiblesse.

Jusqu’à présent, les dépenses colossales, de plusieurs milliers de milliards de dollars, consacrées à l’intelligence artificielle, favorisées par l’approche peu interventionniste de Washington envers les entreprises, ont propulsé les marchés boursiers vers des sommets historiques et alimenté les espoirs d’une croissance solide de 3% de l’économie mondiale cette année.

Mais les investisseurs s’inquiètent de la résilience des marchés. Les politiques commerciales imprévisibles du président américain Donald Trump et le choc énergétique lié au conflit avec l’Iran ont ravivé l’inflation à l’échelle mondiale, poussant les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt. Cette situation, conjuguée à la flambée des investissements en capital dans l’IA et à l’endettement élevé des États, fait grimper les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

Avec les élections de mi-mandat aux États-Unis, une situation géopolitique instable et une politique des banques centrales laissant présager davantage d’incertitudes pour la fin de l’année, certains investisseurs et économistes estiment que les risques pesant sur l’économie mondiale s’accumulent.

« La hausse des taux semble toujours, à chaque fois, débusquer et mettre à nu les plus vulnérables », a déclaré Jim O'Neill, ancien économiste en chef de Goldman Sachs et ancien ministre britannique du Trésor. « Les pays et les entreprises trop exposés sont ceux qui souffrent le plus. »

Il a ajouté que si l’inflation ne ralentissait pas, les risques liés au volume considérable d’investissements financés par l’endettement qui affluent vers le secteur de l’IA s’accroîtraient. La banque centrale américaine n’a pas atteint son objectif d’inflation depuis plus de cinq ans; l’inflation dans la zone euro, à 3,8%, est également supérieure à son objectif de 2%.

« D’une certaine manière, je suis surpris qu’il n’y ait pas déjà eu davantage de soubresauts sur le marché de l’IA », a déclaré M. O’Neill.

« DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION »

La nervosité des marchés s’est manifestée brusquement en octobre, lorsque les investisseurs se sont précipités pour vendre leurs actions du secteur de l’IA et se réfugier dans les obligations, considérées comme des valeurs refuges.

Le mois dernier, plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière ont été effacés de l’indice Nasdaq 100, fortement orienté vers les technologies , les résultats des géants de la tech ayant incité les investisseurs à se demander avec davantage d’attention si les capitaux investis pouvaient générer des rendements suffisamment rapidement. Le coût de l’assurance des obligations de certaines entreprises technologiques a bondi, certains projets de centres de données ont peiné à lever des fonds, et les valeurs technologiques, de la Corée du Sud à la Chine en passant par les États-Unis, se sont effondrées.

Les investisseurs se sont rués sur les obligations. Les rendements, qui évoluent à l’inverse des cours, ont reculé après avoir atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies; le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR , qui sert de référence pour les coûts d’emprunt à l’échelle mondiale, a chuté de près de 20 points de base le 22 octobre, sa plus forte baisse journalière depuis début 2023.

Le taux à 10 ans oscille toujours autour de 5%, un seuil que certains investisseurs considèrent comme un risque pour la stabilité financière générale.

Des tensions se manifestaient déjà dans certaines régions du monde où le développement de l’IA a été moins un moteur de croissance.

En France, les rendements obligataires ont grimpé à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis la crise de la dette de la zone euro en 2012, laissant au gouvernement peu de marge de manœuvre pour répondre aux revendications des manifestants qui sont descendus dans la rue lors des pires troubles civils depuis des années.

Au Japon, dont l’économie dépend des importations d’énergie, les rendements obligataires ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans. Les autorités subissent des pressions pour relever les taux plus rapidement, ce qui compromet les objectifs de politique économique de Tokyo, qui prévoyaient des dépenses supplémentaires, et pourrait bien bouleverser les flux de capitaux mondiaux .

« Certains signes indiquent que la situation est en train de se dégrader », a déclaré Mike Riddell, gestionnaire de portefeuille principal chez Fidelity International, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs, en évoquant les difficultés rencontrées en France et en Australie, où le marché immobilier traverse la pire crise depuis des décennies .

Les obligations allemandes DE10YT=RR , également considérées comme une valeur refuge, sont devenues plus attractives, a ajouté M. Riddell.

L’économiste américain Paul Krugman a déclaré que la persistance d’une inflation élevée, qui entraîne des hausses significatives des taux d’intérêt, la hausse des rendements des obligations d’État et les fissures dans le boom de l’IA constituent des préoccupations majeures pour l’économie américaine.

« Certains aspects préoccupants de la situation économique actuelle pourraient être les signes avant-coureurs d’une crise à venir », a écrit M. Krugman dans une chronique publiée le 25 octobre sur la plateforme de lettres d’information en ligne Substack.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Matthew Middleton, a déclaré que l’administration Trump s’engageait à maintenir le leadership américain dans le domaine de l’IA, à stimuler la croissance des revenus et à favoriser la productivité dans l’ensemble de l’économie.

Il est vrai que les investisseurs ont de nombreuses raisons de rester optimistes. Au cours des deux dernières années, les prévisions de récession se sont révélées erronées. Les données économiques européennes se sont montrées plus résistantes que prévu, et les marchés du travail sont également restés stables.

Les résultats sont également solides. Aux États-Unis, 84% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats au troisième trimestre ont dépassé les estimations consensuelles, selon les données de LSEG.

LES DÉPENSES EN IA ONT PROTÉGÉ LES MARCHÉS — JUSQU’À PRÉSENT

Cette résilience tient toutefois en grande partie aux dépenses consacrées à l’IA. Les "hyperscalers" — une demi-douzaine d’entreprises technologiques américaines — s’apprêtent à investir 1 200 milliards de dollars l’année prochaine dans ce développement, soit autant que l’ensemble des entreprises européennes réunies, selon les estimations de la Danske Bank. Ce montant s’ajoute aux 900 milliards de dollars que ces entreprises technologiques devraient dépenser cette année.

Les valeurs technologiques et liées à l’IA représentent plus de 40% de l’indice S&P 500 .SPX et expliquent en grande partie la hausse de 70% enregistrée par cet indice au cours des cinq dernières années. Alors que l’indice S&P des grandes capitalisations a perdu 3% par rapport à son pic de début octobre, les investisseurs s’étant détournés de l’IA, l’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT , dont les entreprises sont plus sensibles aux taux d’intérêt, a reculé de près de 8% par rapport à son pic d’août.

« Je retiens tout particulièrement le caractère très restreint du groupe de tête », a déclaré Albert Edwards, stratège mondial chez Société Générale, à qui l’on attribue le mérite d’avoir prédit la crise financière asiatique de 1997.

« J’apprécie l’adaptation de la citation de Winston Churchill: "Jamais les actions n’ont dû autant à si peu de gens" », a déclaré M. Edwards, qui se décrit lui-même comme un "ultra-baissier".

Sans les dépenses liées à l’IA, certains analystes estiment que l’économie américaine aurait déjà pu entrer en récession et entraîner les autres pays dans son sillage, compte tenu de la flambée des prix de l’énergie due à la guerre en Iran.

Pour Sheila Bair, qui a présidé la Federal Deposit Insurance Corporation pendant la crise de 2008, certains signes avant-coureurs rappellent la période qui a précédé cet effondrement, notamment la croissance explosive des prêts accordés par certaines entités du secteur financier dont le modèle économique risque désormais d’être menacé par la hausse des taux.

« On observe une accumulation de l’effet de levier et les entreprises spécialisées dans l’IA s’appuient désormais beaucoup plus sur l’endettement pour financer leurs ambitions », a déclaré Mme Bair, ajoutant qu’elle percevait d’importantes fragilités.

« Je m’inquiète également du manque de marge de manœuvre budgétaire si une nouvelle crise venait à se produire, car nos moyens sont tout simplement très limités. »

RISQUES CROISSANTS DE CHOCS MONDIAUX

La guerre en Iran, qui s’éternise depuis des mois, a perturbé l’approvisionnement en pétrole et fait flamber les prix, aggravant ainsi la fragilité économique actuelle. À 105 dollars le baril, le pétrole a progressé de près de 75% depuis le début de l’année. Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis et Israël pourraient relancer leurs attaques contre l’Iran après les élections de mi-mandat.

De l’Indonésie aux Philippines, certaines devises des marchés émergents ont atteint des plus bas historiques en raison de la flambée du prix du pétrole brut, contraignant leurs banques centrales à relever leurs taux.

Dans son rapport de juillet sur la stabilité financière, la Banque d’Angleterre a averti que l’environnement mondial imprévisible augmentait le risque de nouveaux chocs mondiaux majeurs qui "pourraient interagir les uns avec les autres, amplifiant ainsi leur impact combiné".

Si cela venait à se produire, les gouvernements criblés de dettes disposeraient de bien moins de moyens pour faire face aux répercussions économiques et sociales d’un ralentissement majeur. La dette mondiale totale s’élève à plus de 350 000 milliards de dollars, un record, selon l’Institut de finance internationale. Ce chiffre représente près de trois fois la taille de l’économie mondiale.

Les fissures actuelles au sein des alliances traditionnelles pourraient rendre plus difficile la coordination des grandes économies, comme elles l’avaient fait avec les plans de sauvetage et les mesures de relance monétaire lors de la crise financière mondiale de 2008, a déclaré Tina Fordham, fondatrice et stratège géopolitique chez Fordham Global Foresight. Avec une coordination moindre, un événement de l’ampleur de celui de 2008 pourrait désormais déclencher une dépression mondiale, a-t-elle ajouté.

Si les dépenses en IA venaient à fléchir, les répercussions pourraient se faire sentir dans le monde entier. Les investisseurs étrangers sont fortement exposés au marché américain; leurs achats nets de titres américains ont bondi à près de 280 milliards de dollars en août, un record pour un seul mois, selon les dernières données de Treasury International Capital.

Mme Fordham a évoqué la célèbre remarque de l’investisseur milliardaire Warren Buffett au sujet des risques de marché: "Ce n’est que lorsque la marée se retire que l’on découvre qui nageait nu."

"La marée, c’est l’IA", a-t-elle déclaré.