Les marchés mondiaux du pétrole brut au comptant s'effondrent alors que le Moyen-Orient augmente son offre

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* ADNOC vend au moins 48 millions de barils destinés à être chargés entre juin et août, et d'autres ventes sont à venir

* Les références du Moyen-Orient sont en décote, ce qui ouvre la voie à l'arbitrage vers l'Europe

* La décote du Brent de la mer du Nord atteint son plus bas niveau depuis quatre ans, selon les données de la LSEG

* Les livraisons américaines vers l'Asie devraient baisser au troisième trimestre après avoir atteint un niveau record en mai

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 8, mise à jour des détails concernant la mer du Nord au paragraphe 15) par Siyi Liu et Seher Dareen

Les cargaisons physiques de pétrole brut se vendent avec des décotes importantes partout dans le monde, ce qui modifie les flux commerciaux alors que les marchés subissent la pression d’une offre en forte hausse au Moyen-Orient, l’Iran s’apprêtant à augmenter ses ventes après un sursis temporaire aux sanctions américaines.

Ces décotes, les plus importantes depuis des années dans certains cas, font suite à la signature d’un accord provisoire de 60 jours entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre qui a débuté le 28 février. Cet accord a permis la reprise d’une partie du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant le conflit .

Téhéran intensifie également ses exportations de pétrole, cherchant à vendre ses produits au-delà de la Chine, après que Washington a temporairement levé les sanctions dans le cadre de cet accord.

La libération des cargaisons bloquées dans le Golfe et une vague d’offres de brut émanant de l’Abu Dhabi National Oil Co, de la Kuwait Petroleum Corp et de la SOMO irakienne ont également stimulé l’offre immédiate et fait baisser les indices de référence du Moyen-Orient (Dubaï, Oman et Murban) à des décotes. Les raffineurs asiatiques, qui achètent généralement du brut deux mois à l’avance, ont déjà réservé des cargaisons pour une livraison allant jusqu’au mois d’août.

“Les raffineries orientales sont déjà bien approvisionnées pour les deux prochains mois et n’ont pas besoin de barils supplémentaires, ce qui entraîne un marché très faible et des spreads de Dubaï en contango”, a déclaré June Goh, analyste senior du marché pétrolier chez Sparta Commodities.

Le contango est une structure de prix dans laquelle les contrats à court terme sont moins chers que ceux à échéance plus lointaine, une dynamique qui indique généralement une perception d’une offre abondante à court terme.

LES RÉFÉRENCES DU MOYEN-ORIENT EN DÉCOTE

Partout dans le monde, les bruts physiques s’échangent soit avec une prime, soit avec une décote par rapport aux indices de référence. Lorsque la guerre en Iran a éclaté et que le détroit a été de fait fermé, de nombreux bruts ont atteint des primes record en raison des craintes liées à la pénurie d’approvisionnement.

Le prix au comptant du Dubai a glissé mardi à une décote de 27 cents le baril, après avoir atteint un pic de plus de 60 dollars de prime en mars, tandis que les décotes pour l’Oman et le Murban se sont creusées pour atteindre respectivement 96 cents et 67 cents, selon les données de Reuters. CRU/M

ADNOC a vendu au moins 48 millions de barils de brut au comptant depuis le début du mois pour des chargements prévus entre juin et août, ce qui a renforcé l’offre régionale.

L'effondrement des prix du brut du Moyen-Orient a rendu le pétrole du Golfe moins cher par rapport au Brent, permettant aux géants de l'énergie ExxonMobil XOM.N , Eni ENI.MI et TotalEnergies TTEF.PA d'envoyer vers l'Europe des superpétroliers chargés de brut, notamment du Murban et de l'Upper Zakum d'Abu Dhabi, ont indiqué des traders.

En revanche, la faiblesse des prix au Moyen-Orient a fermé la fenêtre d’arbitrage pour le pétrole du bassin atlantique à destination de l’Asie, ont indiqué des traders. L’écart au comptant pour le brut américain West Texas Intermediate (WTI) de Midland est passé d’une prime il y a une semaine à une décote d’environ 45 cents. CRU/C

“Nous nous attendons à ce que les primes à l’exportation de brut américain vers l’Asie s’érodent et que les écarts de prix pour le bassin atlantique (AB) s’atténuent au fil des semaines”, a déclaré Janiv Shah, analyste chez Rystad.

Les exportations de brut américain vers l’Asie devraient ralentir au troisième trimestre après avoir atteint un niveau record de 2,634 millions de barils par jour en mai, selon les données de suivi des navires fournies par Kpler.

LES DÉCOTES EN EUROPE ET EN AFRIQUE DE L'OUEST S'ACCENTUENT

Les décotes sur les qualités européennes et ouest-africaines se sont également creusées cette semaine en raison de l’augmentation de l’offre en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent de la mer du Nord, l’une des six qualités pouvant déterminer la valeur de l’indice de référence “dated Brent”, était proposé mardi avec une décote de 95 cents le baril par rapport au “dated Brent”, soit la plus forte décote depuis 2022 et un revirement brutal par rapport à la prime record de plus de 17 dollars le baril enregistrée en avril, selon les données de LSEG.

“L’Europe est en train de devenir le point de transit pour le brut qui a soit perdu son débouché vers l’Est, soit est désormais jugé suffisamment bon marché pour être acheminé vers l’Ouest”, ont indiqué les analystes de Kpler dans une note.

En ce qui concerne les qualités ouest-africaines, Eni a vendu du brut angolais Nemba, à charger en août, à Glencore à 7,95 dollars le baril de moins que le Brent daté, tandis qu’ExxonMobil a proposé une cargaison de brut angolais Hungo, à charger les 6 et 7 août, avec une décote de 4,05 dollars le baril par rapport au Brent daté, ont indiqué des traders.

L'agence de cotation S&P Global Energy Platts a estimé mardi que le brut congolais Djeno affichait une décote de 10,845 dollars le baril par rapport au Brent de référence, la plus importante depuis le début de ses relevés en 2013. Le Nemba angolais affichait quant à lui une décote de 7,95 dollars le baril, son plus bas niveau depuis six ans, a-t-elle ajouté.