Les marchés émergents sous pression face à la forte progression des marchés asiatiques, alimentée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des marchés émergents de l'indice MSCI reculent de 1,2 %, tandis que les devises progressent de 0,1 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent malgré la forte hausse des bénéfices de TSMC au deuxième trimestre

* Selon certaines sources, le Sénégal devrait nommer Lazard comme conseiller en matière de dette

par Utkarsh Hathi et Purvi Agarwal

Les actions des marchés émergents ont affiché un bilan mitigé mardi, les valeurs asiatiques, fortement orientées vers la technologie, ayant été pénalisées par une vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les devises sont restées stables ou ont légèrement progressé face à un dollar stable.

Les fabricants de puces ont encore une fois fait l'objet d'une vague de ventes, éclipsant les solides résultats publiés par le taïwanais TSMC 2330.TW – le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'un des principaux fournisseurs de Nvidia NVDA.O .

Les actions taïwanaises .TWII sont restées stables, tandis que l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de plus de 6 %, entraîné par les baisses de Samsung 005930.KS et de SK Hynix

000660.KS , et que les actions chinoises .CSI300 .SSEC ont reculé de 1,9 %.

Les marchés boursiers asiatiques, fortement orientés vers les technologies, ont connu de vives fluctuations ces dernières semaines, les investisseurs mettant en balance leurs inquiétudes quant à la pérennité de la reprise alimentée par l'IA et les solides résultats des valeurs des semi-conducteurs, soutenues par une demande soutenue .

L'indice MSCI Global EM Stocks .MSCIEF , plus large, a perdu 1,2 %, tandis que l'indice des devises .MIEM00000CUS a légèrement progressé de 0,1 %.

En Europe émergente, l'indice de référence roumain .BETI a progressé de 0,8 %, les actions hongroises .BUX ont gagné 0,5 % et les valeurs vedettes polonaises .WIG20 ont progressé de 0,3 %.

Par ailleurs, l'escalade des tensions au Moyen-Orient a continué d'alimenter les craintes d'une reprise du conflit à grande échelle et de perturbations prolongées de l'approvisionnement énergétique dans le détroit d'Ormuz.

Les données sur le trafic maritime ont montré une diminution du nombre de navires empruntant cette voie navigable cruciale après la réimposition par les États-Unis de leur blocus contre l'Iran, mais les cours du brut ont reculé, les opérateurs cherchant à prendre leurs bénéfices après trois séances de hausse.

« Notre hypothèse de travail est que, avant les élections de mi-mandat, Trump craint de perdre le Sénat et se montre donc beaucoup plus disposé à conclure un accord… mais tout accord impliquant le paiement d'un péage pour le passage du détroit serait inacceptable pour l'Occident, créerait un équilibre instable et pourrait conduire à une nouvelle escalade après les élections de mi-mandat », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

L'indice du dollar =USD est resté stable, bien qu'il ait oscillé près de son plus bas niveau depuis un mois , pénalisé par l'affaiblissement des anticipations de hausses imminentes des taux américains , suite à des chiffres d'inflation plus faibles que prévu cette semaine.

Toutefois, la Banque de Corée a relevé son taux directeur pour la première fois en trois ans et demi et a laissé entendre que d'autres hausses suivraient, la croissance soutenue attisant les risques d'inflation.

Le gouverneur Shin Hyun Song a déclaré que les pressions inflationnistes liées à la demande dans l'économie pourraient s'accentuer à mesure que l'impact du boom des puces électroniques se répercute sur la demande intérieure.

Le rand sud-africain ZAR= s'est négocié en baisse de 0,2 % dans un marché agité, tandis que son indice boursier .JTOPI a progressé de 0,4 %. La livre turque a légèrement reculé.

La plupart des devises des pays émergents d'Europe ont perdu du terrain face à l'euro, le forint hongrois HUF= reculant de 0,4 %.

La banque centrale polonaise devrait publier plus tard dans la journée les chiffres de l'inflation sous-jacente pour le mois de juin.

Par ailleurs, le Sénégal devrait nommer Lazard comme banque conseil pour les questions d'endettement, selon des sources proches du dossier, alors que les investisseurs suivent de près les efforts déployés par le pays pour faire face au poids de sa dette.

POINTS FORTS: ** HSBC relève la note des actions indiennes à « neutre » en raison de la baisse des prix du pétrole et du retour des flux étrangers ** Les défauts de paiement records des consommateurs chinois sapent les efforts de Pékin pour stimuler la consommation ** Les IDE en Indonésie bondissent au deuxième trimestre, selon le ministre de l'Investissement

Pour les ACTUALITÉS PHARES des marchés émergents nTOPEMRG

Pour le rapport sur les marchés d'Europe centrale, voir

CEE/

Pour le rapport sur le marché TURC, voir .IS

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir RU/RUB