La Bourse de Paris prudente face au risque géopolitique et au décrochage des valeurs liées à l'IA

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris reste prudente jeudi, cédant du terrain dans un contexte de décrochage des Bourses asiatiques et des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, de regain de tensions au Moyen-Orient et de résultats d'entreprises.

Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 0,39% à 8.349,78 points. La veille, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises avait gagné 0,19% pour terminer à 8.382,43 points.

Les places européennes sont sur la retenue face à la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les valorisations colossales du secteur de l'intelligence artificielle.

Mais "pour l'instant, ni les cours du pétrole ni les tensions au Moyen-Orient ne constituent le principal moteur du sentiment de marché", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, l'attention restant rivée sur le secteur technologique.

Les semi-conducteurs à la peine

Malgré la forte progression des bénéfices et du chiffre d'affaires de TSMC, un des poids-lourds du secteur, "le scepticisme des investisseurs concernant l'évolution future des activités liées à l'IA et aux centres de données (...) demeure", note l'analyste Andreas Lipkow.

"La véritable question est désormais de savoir si le rallye (la hausse, ndlr) des valeurs liées aux semi-conducteurs est durable", ajoute Mme Brooks.

Les deux spécialistes des semi-conducteurs perdaient pied à la Bourse de Paris, dans le sillage des valeurs tech asiatiques. STMicroelectronics cédait 3,58% à 56,77 euros et Soitec chutait de 7,41% à 90,40 euros vers 10H45 heure de Paris.

A Paris, les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, perdent également du terrain: Schneider Electric reculait de 1,68%, à 265,60 euros, et Legrand perdait 2,31% à 137,30 euros.

Série de résultats

L'attention des investisseurs se porte également sur les résultats d'entreprises et annonces du jour.

Le géant français de la communication Publicis prenait la tête du CAC 40 jeudi (+1,92% à 90,36 euros). Il a légèrement relevé jeudi ses prévisions de croissance annuelle, disant s'attendre à maintenir sa dynamique du premier semestre lors de la seconde moitié de 2026.

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo (+0,57% à 53 euros) a quant à lui annoncé jeudi avoir été choisi pour assurer les services de restauration sur l'ensemble des sites de Meta à travers le monde.

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