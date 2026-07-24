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Les marchés boursiers mondiaux s'orientent vers une baisse hebdomadaire, tandis que les rendements atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, le pétrole alimentant les craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 10:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent passe sous la barre des 100 dollars le baril après la flambée de jeudi

* Les marchés estiment à une chance sur trois que la Fed relève ses taux la semaine prochaine

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans face à un dollar en hausse

* Les actions européennes progressent légèrement, mais s'orientent vers une baisse hebdomadaire

(Mise à jour avec les cours des marchés européens) par Stella Qiu et Shashwat Chauhan

Vendredi, les marchés boursiers mondiaux s’orientaient vers une baisse hebdomadaire et les rendements des obligations à long terme oscillaient autour de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, alors que la hausse de près de 40 % des cours du pétrole ce mois-ci, due à l’intensification du conflit au Moyen-Orient, a ravivé les craintes d’inflation et les anticipations de hausses de taux à l’échelle mondiale.

L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS a légèrement reculé de 0,3 %, s'orientant vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,4 % après avoir chuté de plus de 1 % lors de la dernière séance.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 0,1 % malgré un bond de plus de 4 % du fabricant de puces Intel

INTC.O , qui a publié des résultats exceptionnels. Les valeurs technologiques ont été sous pression cette semaine, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus des dépenses de plusieurs milliards de dollars consacrées à l’intelligence artificielle, dont le retour sur investissement n’a pas encore été démontré de manière concluante.

Le Brent LCOc1 a reculé de 2 % à 98,7 dollars le baril, après avoir bondi de 7 % pendant la nuit pour atteindre un plus haut depuis deux mois à 102 dollars. Les attaques menées par les Houthis, alliés de l’Iran, contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge risquent d’étouffer une deuxième artère cruciale du Moyen-Orient pour l’approvisionnement mondial en pétrole , parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran.

Le président Donald Trump a menacé l’Iran et ses alliés houthis de "sanctions militaires majeures ", tandis que l’armée américaine a frappé l’Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la 13e nuit consécutive d’attaques.

"Le dollar est en hausse depuis quelques jours, ce qui montre clairement que le risque s’est accru, et le fait que le pétrole se maintienne à ces niveaux élevés depuis plusieurs jours a vraiment commencé à se répercuter sur la corrélation entre les différentes classes d’actifs", a déclaré Shaniel Ramjee, co-responsable des investissements multi-actifs chez Pictet Asset Management.

La plupart des principales devises sont restées stables face au dollar vendredi, même si l’indice du dollar =USD était en passe d’enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis environ un mois.

L’annonce selon laquelle l’administration américaine allait imposer des droits de douane plus élevés sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux n’a pas non plus contribué à apaiser les craintes inflationnistes, les rendements des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR se rapprochant de leur plus haut niveau depuis 2007 et les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR — la référence pour la zone euro — se maintenant près de leur plus haut niveau depuis 2011.

Les marchés montrent que les opérateurs estiment que les banques centrales sont plus susceptibles de relever les coûts d'emprunt, avec une probabilité d'un tiers qu'une hausse des taux soit décidée par la Réserve fédérale dès la semaine prochaine — un revirement radical par rapport à la situation d'il y a à peine une semaine — tandis qu'une hausse en septembre est déjà largement anticipée par les marchés.

La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés jeudi, mais une hausse des taux en septembre est anticipée à environ 70 %. Les données publiées vendredi ont offert des perspectives économiques plus optimistes, après que des enquêtes sur l’activité des entreprises ont montré que le secteur privé allemand avait renoué avec la croissance en juillet pour la première fois en quatre mois et que la contraction du secteur privé français s’était atténuée ce mois-ci.

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a plongé de 2,5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 reculait de 2,7 % et que le KOSPI sud-coréen .KS11 s’effondrait de 5,7 %, enregistrant ainsi une cinquième semaine consécutive de baisse. L’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 1,7 %.

Les valeurs technologiques mondiales ont été malmenées après qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , les deux premières des sociétés technologiques à très forte capitalisation dites des "Magnificent Seven" à publier leurs résultats cette saison, ont effrayé les investisseurs en ayant toutes deux brûlé des liquidités au cours de leur dernier trimestre en raison de leurs dépenses massives dans les infrastructures d’IA.

"Ces entreprises augmentent leurs dépenses d’investissement, ce qui rend de fait le segment des méga-capitalisations du marché boursier américain plus sensible aux taux d’intérêt, à un moment où nous observons une hausse des rendements obligataires, en particulier des rendements réels", a déclaré M. Ramjee, de Pictet.

LE DOLLAR SOUTENU PAR LA HAUSSE DES RENDEMENTS

Sur les marchés obligataires, le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus de 18 mois, à 4,7135 %, après avoir grimpé de près de 16 points de base cette semaine. Le rendement des obligations à 30 ans est resté stable à 5,176 %, non loin de son plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,201 %.

La hausse des rendements des bons du Trésor a soutenu le dollar américain, l'indice du dollar =USD se maintenant à 101,4 après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis le début du mois.

Le yen JPY=EBS s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 163,79 pour un dollar, ce qui a suscité une mise en garde du Trésor américain selon laquelle une volatilité excessive de la devise n'était pas souhaitable.

Le ministre japonais des Finances a lancé à plusieurs reprises des avertissements verbaux concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes, après avoir mené des opérations d’achat de yens en avril et en mai. Ces mesures n’ont guère porté leurs fruits, le yen s’étant affaibli bien au-delà du seuil des 160, que les acteurs du marché considéraient auparavant comme un catalyseur potentiel d’achats officiels.

Les métaux précieux sont restés stables dans un marché agité: l'or XAU= est resté inchangé à 4 046 dollars l’once après avoir chuté de 2 % la veille, tandis que l'argent XAG= a progressé de 0,7 % après une baisse de 3,4 % jeudi.

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