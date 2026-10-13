Les marchés boursiers mondiaux reculent, les valeurs des semi-conducteurs baissent et les obligations progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours européens et les commentaires des analystes)

* Les fabricants de puces électroniques reculent partout dans le monde en raison des craintes liées à la concurrence

* Les résultats des banques américaines devraient refléter l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les prêts, les opérations de fusion-acquisition et le financement

* Les bons du Trésor en hausse alors que les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges; les marchés pétroliers sous les projecteurs

par Ankur Banerjee et Sruthi Shankar

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, alors que de nouvelles inquiétudes liées à l’IA ont frappé les fabricants de puces en pleine expansion , poussant les investisseurs vers la sécurité des obligations d’État, tandis que les marchés boursiers asiatiques et américains, fortement orientés vers la technologie, ont été les plus durement touchés par la vague de ventes.

Les informations faisant état des progrès réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT ont alimenté les inquiétudes concernant la concurrence accrue des acteurs chinois de l’IA, tandis que Hock Tan, directeur général de Broadcom

AVGO.O , a comparé certains flux de capitaux vers le secteur de l’IA au « jeu de casino ».

L’indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a reculé de 0,14 %, tandis que son indice le plus large, celui des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , a chuté de plus de 2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis fin juillet, sous l’effet des fabricants de puces d’IA de la région.

Les investisseurs ont surfé sur la vague de l’IA ces quatre dernières années, les dépenses massives ayant stimulé les bénéfices des entreprises et la croissance économique, même si les inquiétudes concernant les risques de concentration et la question de savoir si les retombées seront suffisamment rapides ont pesé sur le marché.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , un marché au cœur du boom mondial de l’IA, a chuté de plus de 5 %, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis la mi-août.

Samsung 005930.KS a chuté de 7,4 % et SK Hynix 000660.KS a perdu 10 %. La société taïwanaise TSMC 2330.TW a reculé de 1,8 %, tandis que SoftBank 9984.T , investisseur dans l’IA, a perdu 8 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq américain NQc1 ont reculé de 0,5 %, le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O perdant 2,5 % en pré-ouverture et Nvidia NVDA.O reculant de 0,6 %.

Les actions européennes ont résisté à la tendance, soutenues par une exposition limitée au secteur technologique ainsi que par la baisse des cours du pétrole. L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis une semaine.

« Les marchés ont pris de plus en plus conscience du fait que l’industrie des puces électroniques, en particulier dans le domaine de la mémoire, est en fin de compte un secteur cyclique », a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank.

« Les acteurs du marché s’attendaient peut-être à ce que le secteur reste à l’abri de toute perturbation pendant encore deux ans. Il semble que les nouvelles de cette nuit indiquent que ce délai pourrait être raccourci et que la concurrence pourrait s’intensifier dès l’année prochaine. »

STABILISATION DES TAUX OBLIGATAIRES

Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé à 5,193 %, s’éloignant légèrement du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364 %, enregistré la semaine dernière.

Une combinaison explosive de pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l’énergie et d’inquiétudes concernant l’explosion de la dette publique a déclenché plusieurs vagues de ventes massives d’obligations ces dernières semaines, propulsant les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies à travers le monde.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank, a déclaré que les investisseurs se tournaient à nouveau vers les bons du Trésor américain après la forte hausse récente des rendements, mais qu’elle considérait cela comme « un rebond tactique ».

« Une inflation tenace, des cours du pétrole élevés et un endettement public important restent des obstacles à une reprise durable du marché obligataire », a-t-elle déclaré.

Les opérateurs attendent les données sur l’inflation américaine mercredi pour avoir des indications sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Ils tablent sur une probabilité de 80,6 % que celle-ci maintienne ses taux inchangés plus tard ce mois-ci, contre 51 % un mois plus tôt, selon l’outil CME FedWatch.

LES RÉSULTATS FINANCIERS SONT ATTENDUS

L'attention des investisseurs se portera également cette semaine sur les résultats des banques américaines afin d'évaluer l'impact de la récente flambée des rendements des bons du Trésor sur les opérations de fusion-acquisition, la croissance des prêts et les coûts de financement.

Quatre des six plus grands prêteurs américains — JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N — publieront leurs résultats dans le courant de la journée.

Les cours du pétrole ont reculé, les opérateurs évaluant les risques liés à l’offre suite aux attaques contre l’Arabie saoudite tout en pesant la perspective d’un approvisionnement supplémentaire en diesel en provenance de Russie. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,7 % à 104,78 dollars le baril, se maintenant juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis deux semaines la veille. O/R

Le dollar s'est replié après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois, parallèlement à la baisse des rendements obligataires et des cours du pétrole. L'euro EUR=EBS s'échangeait en dernier à 1,1182 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 157,97 pour un dollar. FRX/