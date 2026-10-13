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Domino's Pizza en baisse après avoir manqué les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action Domino's Pizza DPZ.O recule d'environ 4% à 297 dollars en pré-ouverture

** La société n'a pas atteint les estimations de croissance des ventes à magasins comparables aux États-Unis et à l'international au troisième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à la montée des pressions inflationnistes

** La société annonce une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables aux États-Unis de 0,3%, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,71% – données compilées par LSEG

** La société affiche une croissance des ventes à magasins comparables à l'international de 0,2% au troisième trimestre, contre des prévisions de 0,88%

** DPZ a toutefois dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels grâce à la croissance de son activité de chaîne d'approvisionnement

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 25% depuis le début de l'année

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