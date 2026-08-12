Les marchés boursiers mondiaux progressent légèrement, le pétrole reste stable avant la publication de l'IPC américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mis à jour à 14 h 19 GMT (10 h 19 (heure de l'Est)

* L'IPC américain de juillet en hausse de 0,1 % après la baisse de juin

* Ces chiffres d'inflation modérés renforcent les anticipations d'une absence de hausse des taux

* Le Brent recule en raison des inquiétudes liées à la demande après cinq séances consécutives de hausse

par Chris Prentice et Samuel Indyk

Les marchés boursiers mondiaux étaient en hausse mercredi et les cours du pétrole ont reculé, les opérateurs suivant de près les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran , tandis que les données américaines indiquant une légère hausse de l'inflation ont tempéré certaines anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale.

Les négociations entre les États-Unis et l’Iran se sont enlisées. Les États-Unis et les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont fait état d’attaques distinctes contre des navires. Mais les cours du pétrole ont reculé, les investisseurs tenant compte des prévisions de baisse de la demande. O/R

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,1 % en juillet, conformément aux prévisions, selon les données publiées mercredi. Cette légère hausse pourrait affaiblir les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain. Les marchés monétaires tablaient sur une probabilité d’environ 50 % d’une hausse

0#USDIRPR avant la publication de ces données.

Ces données « apaisent en partie les craintes selon lesquelles la Fed serait poussée à relever ses taux en raison de l’inflation, alimentée par la hausse des prix de l’énergie », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

Les cours de l’or ont progressé de plus de 1 %, ces données ayant tempéré les anticipations de hausse des taux. GOL/

Ces données ne tiennent pas compte de la dernière hausse des cours du pétrole LCOc1 , qui ont grimpé en flèche dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l’Iran.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,37 % pour atteindre 1 154,92 points.

À Wall Street, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,10 % à 53 848,98, le S&P 500 .SPX a gagné 0,31 % à 7 752,35 et le Nasdaq Composite .IXIC a clôturé en hausse de 0,65 % à 26 617,60.

Les résultats encourageants publiés mardi après la clôture par CoreWeave CRWV.O , une entreprise spécialisée dans le cloud pour l’IA, ont donné un nouvel élan au secteur de l’IA.

En Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,04 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300

.FTEU3 a perdu 0,09 %.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en hausse de 0,92 % à 1 636,51.

Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont progressé de 1,05 % pour atteindre 1 682,95.

LES NÉGOCIATIONS POUR METTRE FIN À LA GUERRE EN IRAN SE POURSUIVENT

Les marchés suivaient toujours les négociations visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d’Ormuz à la circulation maritime. Les États-Unis et les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont signalé mardi des attaques distinctes contre des navires, tandis que l’Iran et les États-Unis ont durci leur rhétorique ces derniers jours.

Le plus haut responsable iranien de la sécurité a déclaré mardi que le détroit d’Ormuz resterait fermé à moins que les États-Unis n’acceptent les conditions de l’Iran.

Les investisseurs sont toutefois restés sereins.

« Notre scénario de base depuis longtemps est celui d’une désescalade progressive mais chaotique », a déclaré Dorian Carrell, responsable des revenus multi-actifs chez Schroders.

« Nous ne nous attendons pas à ce que le trafic (à travers le détroit d’Ormuz) atteigne sa pleine capacité. Nous pensons que cela fixe un plancher au prix du pétrole et maintient un facteur inflationniste lié à l’énergie sur les marchés à court et moyen terme. »

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,26 % à 88,68 dollars le baril, tandis que ceux sur le brut américain CLc1 ont baissé de 0,49 % à 82,79 dollars. Ces deux indices de référence avaient clôturé en hausse de plus d’un dollar mardi, enregistrant leur plus haut niveau de clôture depuis le 31 juillet.

LES MARCHÉS ANTICIPENT UNE HAUSSE DES TAUX DE LA BOJ

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 1,81 point de base à 4,666 %, tandis que celui des Bunds allemands de référence à 10 ans DE10YT=RR a baissé de 3,77 points de base à 3,139 %. Les marchés anticipent de plus en plus une hausse précoce des taux au Japon, ce qui exerce une pression sur les obligations japonaises à court terme . Les investisseurs tablent sur une probabilité de près de 60 % d'une hausse d'un quart de point lors de la réunion de la Banque du Japon en septembre.

Le yen JPY= s’est raffermi de 0,11 % à 159,08 pour un dollar, restant en deçà du plus haut de la semaine dernière (155,20) après plusieurs séries d’interventions présumées.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,08 % à 99,73, tandis que l'euro

EUR= s'est apprécié de 0,1 % à 1,1552 dollar.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 1,61 % à 4 436,99 dollars l'once.