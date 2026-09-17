Les marchés boursiers mondiaux progressent alors que les rendements des bons du Trésor reculent après les décisions de la Fed et de la BoE

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(Article entièrement révisé, mise à jour du titre et ajout d'un commentaire d'analyste)

* Les actions de Wall Street progressent après la hausse des taux de la Fed

* Le dollar recule légèrement mais se stabilise près de son plus haut niveau depuis sept semaines

* La Banque d'Angleterre maintient ses taux inchangés

* Les contrats à terme sur le Brent reculent

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé et les rendements des bons du Trésor ont baissé jeudi, les investisseurs évaluant la hausse des taux d'intérêt décidée par la Réserve fédérale américaine et ses efforts pour contenir l'inflation.

Les marchés ont également pris en compte la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tout en laissant entendre qu'un nouveau resserrement monétaire pourrait s'avérer nécessaire, les hausses des cours du pétrole venant aggraver les pressions inflationnistes. La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt vendredi.

Les actions ont chuté mercredi, les investisseurs digérant la position restrictive de la Fed et la conférence de presse de son président Kevin Warsh, mais une grande partie de ce mouvement s'est inversée jeudi, soutenant les valeurs, a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management.

« Le principal élément déterminant du point de vue du marché boursier est que le ton restrictif a été un peu plus marqué que ce à quoi ils s’attendaient; maintenant, nous nous adaptons à la situation et les investisseurs commencent à se dire: “Eh bien, peut-être que ce n’était que des paroles en l’air”. Si l’on considère le contexte d’un point de vue fondamental, il reste très solide, ce qui alimente actuellement un sentiment d’optimisme dominant », a déclaré M. St. Aubin.

À Wall Street, les trois principaux indices étaient en hausse et en passe de mettre fin à une série de trois séances consécutives de baisse.

Les valeurs technologiques, de consommation discrétionnaire et des matériaux ont mené la hausse, tandis que celles des biens de consommation de base, des services financiers et de l’énergie ont pris du retard. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,52 %, le S&P 500 .SPX de 0,96 % et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,48 %. Les actions européennes .STOXX ont gagné près de 1 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a légèrement progressé de 0,07 % pendant la nuit.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,73 % et s'apprêtait à mettre fin à trois séances consécutives de baisse.

LE DOLLAR S'AFFAIBLIT

La hausse unanime d’un quart de point des taux d’intérêt décidée mercredi par la Fed s’est accompagnée de son « dot plot » très suivi, qui laisse entrevoir une nouvelle hausse des taux cette année.

Le dollar a marqué une pause face aux principales devises après avoir atteint son plus haut niveau en sept semaines sur les marchés des changes, les rendements des bons du Trésor américain ayant reculé après la hausse de mercredi.

L' EUR= de l'euro a progressé de 0,17 % face au dollar, à 1,1483 $, tandis que l' JPY= du yen japonais s'est raffermi de 0,35 % face au billet vert, à 155,74 yens pour un dollar.

La livre sterling GBP= a reculé de 0,19 % à 1,3356 dollar après la décision de la Banque d'Angleterre, son plus bas niveau depuis sept semaines face au dollar.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,1 %.

Sur les marchés des bons du Trésor, les rendements obligataires ont reculé par rapport à leurs récents sommets. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a baissé de 5,53 points de base, à 4,949 %.

Le rendement des Bunds allemands à 10 ans de référence

DE10YT=RR a reculé de 0,26 point de base, à 3,476 %. Le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR a reculé de 7,65 points de base, à 5,226 %.

LE PÉTROLE RECULE

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 2,1 % à 103,70 dollars le baril cette nuit, à la suite d'informations indiquant que l'Arabie saoudite proposait des cargaisons de brut via Oman.

Cela a contribué à apaiser en partie les craintes concernant une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient, suite à une récente escalade de la guerre qui dure depuis sept mois après les attaques menées par les combattants houthis, soutenus par l’Iran, contre des villes saoudiennes. O/R

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 2,34 % pour atteindre 4 361,71 dollars l'once.