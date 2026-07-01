Les marchés boursiers mondiaux marquent une pause après leur rebond, l'attention se tournant désormais vers Warsh

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* Le STOXX 600 recule de 0,3 %, les contrats à terme de Wall Street s'inscrivent en légère baisse

* Le dollar se maintient après la flambée des rendements des bons du Trésor

* Le yen atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans; les traders guettent une intervention

* Le pétrole recule alors que les marchés attendent l'issue des négociations entre l'Iran et les États-Unis

par Danilo Masoni

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement reculé mercredi, premier jour du troisième trimestre, après un fort rebond, les investisseurs attendant les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh , tandis que le ralentissement de l’inflation dans la zone euro a tempéré les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt. Les cours du pétrole sont restés proches de leurs niveaux d’avant-guerre, les investisseurs évaluant les signes indiquant que les contacts entre l’Iran et Washington visant à parvenir à un accord définitif pour mettre fin à leur conflit se poursuivaient. Les opérateurs surveillaient également une éventuelle intervention japonaise après que le yen a atteint de nouveaux plus bas depuis 40 ans face au dollar.

L’indice MSCI World Price .MIWO00000PUS a reculé de 0,1 % dans l’après-midi sur les marchés européens, après avoir enregistré son meilleur trimestre depuis environ six ans, avec une hausse de 13 % grâce à la remontée des fabricants de puces électroniques et des valeurs technologiques.

Les contrats à terme américains et les actions européennes ont légèrement reculé.

« L’Iran n’est plus un problème. Il n’y a pas de paix, mais il n’y a pas de guerre non plus », a déclaré Carlo Franchini, responsable de la clientèle institutionnelle chez Banca Ifigest, estimant qu’une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard ce mois-ci était peu probable.

Les données ont confirmé ce point de vue. L’inflation dans la zone euro a ralenti plus que prévu en juin, réduisant encore la pression sur la BCE pour qu’elle relève à nouveau ses taux après la première hausse du mois dernier, la première depuis près de trois ans.

L'inflation dans la zone euro a ralenti à 2,8 % en juin, contre 3,2 % en mai, se situant bien en deçà des prévisions qui tablaient sur un taux de 3,0 %, les pressions sur les prix des denrées alimentaires, de l'énergie et des services s'étant toutes atténuées.

Les opérateurs ont légèrement réduit leurs paris sur un nouveau resserrement monétaire après la publication de ces chiffres et tablaient désormais sur une hausse supplémentaire des taux de la BCE d’environ 23 points de base d’ici la fin de l’année. L’ .STOXX paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,3 % à 11 h 20 GMT, se stabilisant après une hausse trimestrielle de 10 % qui a marqué sa meilleure performance depuis fin 2020, le sentiment à l’égard de la région ayant été soutenu ces dernières semaines par la baisse des prix de l’énergie. ) « Les chiffres du PIB du deuxième trimestre ne seront pas exceptionnels. Mais il est clair que les perspectives d’ouverture de l’ (du détroit d’Ormuz et la baisse des prix du pétrole constituent un facteur positif majeur pour l’Europe », a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

EN ATTENTE DE WARSH

Les investisseurs seront impatients d’entendre ce que dira M. Warsh lors de son intervention au forum annuel des banques centrales de la BCE au Portugal, afin d’obtenir des indices sur les perspectives des taux d’intérêt américains, avant la publication jeudi des chiffres clés de l’emploi aux États-Unis.

M. Warsh s’oppose depuis longtemps à ce que la Fed fournisse des indications prospectives et pourrait ne rien dévoiler de ses intentions en matière de politique monétaire.

Lauren van Biljon, gestionnaire de portefeuille senior chez Allspring Global Investments, a déclaré que les tendances sous-jacentes de l’inflation suggéraient que la Fed n’aurait peut-être pas besoin de resserrer davantage sa politique monétaire.

« Si le choc des prix de l’énergie commence à s’estomper dans les chiffres de l’inflation en glissement mensuel, et que nos analystes américains restent assez confiants quant au fait que le logement et les loyers constitueront des facteurs désinflationnistes jusqu’à la fin de l’année, il semble que la Fed maintiendra ses taux inchangés », a-t-elle déclaré.

Les 0#FF s des contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 33 % d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci, tandis que la probabilité d’une intervention en septembre est évaluée entre 67 % et 88 %.

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Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 4,9 points de base (pb) pour s’établir à 4,471 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,1 à 0,3 %.

Les marchés ont marqué une pause après que Wall Street a enregistré son meilleur trimestre depuis 2020, porté par une hausse de 88 % de l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX .

Alors que la saison des résultats s'ouvre à la mi-juillet, les investisseurs misent sur de solides résultats dans le secteur technologique pour justifier les valorisations élevées et la poursuite des entrées de capitaux dans ce secteur.

Goldman Sachs a indiqué que le consensus table sur une croissance du bénéfice par action de 22 % par rapport à l’année précédente, les valeurs liées aux infrastructures d’IA représentant près de 60 % de cette hausse.

En Asie, l'indice japonais Nikkei .N225 a progressé de 0,6 % après avoir bondi de 37 % au trimestre dernier, la forte demande dans le secteur technologique ayant porté le moral des grands fabricants à son plus haut niveau depuis huit ans.

L’indice principal sud-coréen, le .KS11 , a reculé d’environ 2 %, après une remontée trimestrielle de 68 % alimentée par la demande de puces liée à l’IA.

La hausse des taux américains a contribué à faire grimper le dollar jusqu’à 162,84 yens, un nouveau plus haut depuis quatre décennies. Cette progression a suscité des menaces d’intervention de la part de Tokyo, même si les autorités semblent réticentes à agir, après avoir dépensé près de 12 000 milliards de yens (74 milliards de dollars) en avril et mai, sans effet durable.

L'euro EUR=EBS a reculé de 0,2 % à 1,1394 dollar.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , référence de la zone euro, a progressé de 2 points de base à 2,931 %, tandis que celui des obligations à deux ans

DE2YT=RR , plus sensible aux anticipations de taux, est resté inchangé à 2,532 % après la publication des chiffres de l’inflation.

Le Brent LCOc1 a reculé d’environ 1 % à 72,27 dollars le baril, effaçant ses gains antérieurs, tandis que l’or XAU= est resté stable, s’échangeant légèrement au-dessus de 4 000 dollars l’once après un trimestre difficile.