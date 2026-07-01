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Mondial-2026: Après le récital des Bleus, l'Angleterre attendue
information fournie par AFP 01/07/2026 à 15:04

Kylian Mbappe marque le troisième but de l'équipe de France, son deuxième personnel, mardi soir contre la Suède en 16e de finale du Mondial au New York/New Jersey Stadium à East Rutherford. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Kylian Mbappe marque le troisième but de l'équipe de France, son deuxième personnel, mardi soir contre la Suède en 16e de finale du Mondial au New York/New Jersey Stadium à East Rutherford. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Qui arrêtera les Bleus de Kylian Mbappé ? Impressionnants vainqueurs de la Suède mardi pour atteindre les 8e de finale, les Français sont plus que jamais favoris de la Coupe du Monde 2026, même si le chemin est long.

Mercredi, l'Angleterre va tenter face à la République démocratique du Congo d'atteindre à son tour le Top 16 tandis que les Etats-Unis chercheront à rejoindre le Canada et le Mexique. Le duel entre la Belgique et le Sénégal est très incertain.

. Un récital "Bleu Suède shoes"

Sur la pelouse du MetLife Stadium, où se jouera la finale le 19 juillet, les Bleus, impressionnants offensivement, ont envoyé valser des Suédois dépassés (3-0) et auraient même pu boucler leur rock endiablé avec bien plus de buts dans la musette.

"Il faut garder cette même confiance en 8e avec un adversaire de qualité différente (le Paraguay, NDLR). On ne va pas tomber dans l'euphorie non plus", a prévenu le sélectionneur Didier Deschamps.

Mais l'enthousiasme monte logiquement autour de l'équipe de France et de son époustouflant potentiel offensif, porté par les inspirations de Michael Olise (déjà cinq passes décisives) et l'efficacité impitoyable de Mbappé, auteur d'un doublé mardi pour amener son total à six buts depuis le début du tournoi.

Les attaquants français Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accompagné du défenseur Jules Koundé, lors du deuxième match de poule de l'équipe de France à la Coupe du monde, le 22 juin 2026 face à l'Irak, à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Les attaquants français Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accompagné du défenseur Jules Koundé, lors du deuxième match de poule de l'équipe de France à la Coupe du monde, le 22 juin 2026 face à l'Irak, à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

"On est satisfait, on a passé une nouvelle étape dans la compétition," a commenté le capitaine des Bleus en zone mixte. "On va encore travailler d'ici le match contre le Paraguay (samedi à Philadelphie) pour voir ce qu'on peut améliorer", a-t-il ajouté, estimant que le jeu français était "perfectible".

Le prochain adversaire des Français, le Paraguay, rappelle en tous cas des souvenirs. En 1998, il avait fallu le but en or de Laurent Blanc pour s'ouvrir la voie vers les quarts de finale et le sacre trois matches plus tard. L'histoire se répètera-t-elle ?

. L'Angleterre passe le test congolais

Si la France est perfectible, que dire des autres sélections ? Parmi les candidats à la victoire finale, l'Angleterre a en tous cas alterné le très bon et le moins convaincant.

Et à l'heure de débuter la phase à élimination directe mercredi midi heure locale (16h00 GMT) à Atlanta contre la RD Congo, c'est notamment la défense des Three Lions qui préoccupe.

"Nous n'avons pas encore vu le meilleur de cette équipe d'Angleterre offensivement, mais ce qui m'inquiète le plus jusqu'ici, c'est le nombre de fois où nous avons été ouverts derrière", a commenté Alan Shearer, l'ancien grand attaquant anglais reconverti consultant pour la BBC.

En cas de qualification, les Anglais retrouveront en 8e de finale le Mexique, pays co-organisateur, qui s'est qualifié sans trembler aux dépens de l'Equateur (2-0).

Les célébrations qui ont suivi cette victoire, qui ont notamment réuni plus d'un million de personnes à Mexico, ont été gâchées par la mort de deux personnes.

. Belgique-Sénégal indécis

Un peu moins favoris que la France ou l'Angleterre, mais vrais outsiders tout de même, la Belgique et le Sénégal s'affrontent mercredi à 13h00 locales (20h00 GMT) à Seattle dans l'un des 16e de finale les plus incertains et les plus relevés du tournoi.

Les Sénégalais, tombés dans un groupe difficile avec la France et la Norvège (qui s'est aussi qualifiée mardi pour les 8e de finale), se sont qualifiés de justesse et n'ont pas encore montré tout leur potentiel, à l'image de la star Sadio Mané.

En face, les Belges ont d'abord peiné contre l'Egypte (1-1) et l'Iran (0-0) avant de dérouler face à la Nouvelle-Zélande (5-1). Et leur sélectionneur français, Rudi Garcia, a ensuite rendu hommage à ses cadres - Leandro Trossard, Romelo Lukaku et Kevin De Bruyne - très critiqués après le match contre l'Iran. "Je n'ai pas accepté qu'on les traite de +has been+ et ils ont répondu", a-t-il lancé.

. Les USA pour un trio de pays-hôtes

Dans le dernier match de la soirée, les Etats-Unis ffrontent la Bosnie-Herzégovine à 17h00 (00h00 GMT) à San Francisco) et vont tenter de rejoindre en 8e de finale les deux autres pays-hôtes, Canada et Mexique, qui ont déjà leur ticket.

Battus par la Turquie lors du troisième match de poule, qui n'avait pas beaucoup d'enjeu pour eux, les Américains chercheront à retrouver la dynamique de leurs deux premières rencontres, facilement gagnées contre le Paraguay (4-1) et l'Australie (2-0).

Auteur d'un doublé contre le Paraguay et encore convaincant face à l'Australie, le buteur monégasque Folarin Balogun est attendu. En face, le jeune Alajbegovic (18 ans) et l'ancien Dzeko (40 ans) seront les principales armes bosniennes.

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1 commentaire

  • 15:33

    Oui nos bleus sont impressionnants ! Une attaque de feu et une défense qui s'est bien reprise hier soir. Maintenant il faudra écraser le PARAGUAY 1-0 !! Puis le chemin sera encore long... Mais je souhaite la FRANCE en finale. Pas l'ARGENTINE, rien à fiche de la bande à LEO et d'une pseudo belle !!! Mais si le destin fait croiser nos routes, ce ne sera pas la même qu'en 2022 j'en suis persuadé !!

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