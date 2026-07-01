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Abivax a fixé le prix de l'offre de ses ADS, le titre va reprendre sa cotation
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 15:19

La société de biotechnologie a dévoilé le prix de l'offre au public, largement sursouscrite, de 800 millions de dollars (702 millions d'euros) d'American Deposite Share.

Abivax a indiqué que le montant de l'offre a été augmenté de 600 à 800 millions de dollars, à un prix de 125 dollars par ADS, soit une prime de 2,39% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes échangés sur trois jours.

Le produit brut attendu, avant l'exercice éventuel de l'option de surallocation, devrait permettre de prolonger l'horizon de trésorerie de la société jusqu'au deuxième trimestre 2029, finançant ainsi la commercialisation potentielle d'Obéfazimod et la poursuite du développement clinique.

La société estime que le produit net prévisionnel de l'offre (en supposant que l'option de surallocation ne soit pas exercée), combiné à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2029.

Dans le détail, au 31 mars 2026, la société disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 491,6 millions d'euros, assurant une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.

Abivax envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour les dépenses liées à la commercialisation potentielle de son principal candidat médicament, Obéfazimod, aux Etats-Unis, les dépenses de recherche clinique et de développement, principalement liées à la rectocolite hémorragique et à la maladie de Crohn et le solde, le cas échéant, pour les besoins généraux de la Société.

La cotation des titres Abivax reprendra à 15h30 sur Euronext Paris.

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