CMA CGM va racheter l'activité de logistique tierce partie de FedEx dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars

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Le groupe maritime français CMA CGM a conclu un accord en vue d'acquérir l'activité de logistique tierce partie de FedEx FDX.N pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars, a-t-il annoncé mercredi, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa présence dans le secteur de la logistique et aux États-Unis.

La transaction devrait être finalisée dans le courant de l’année et permettra à CMA CGM, par l’intermédiaire de sa filiale CEVA Logistics, de disposer d’environ 150 entrepôts et de 20.000 collaborateurs dans le domaine de la logistique contractuelle en Amérique du Nord.

À la suite de cette acquisition, les deux entreprises prévoient également de développer des partenariats dans le cadre desquels CMA CGM deviendra le transporteur maritime privilégié de FedEx et où elles collaboreront dans le domaine du fret aérien, a indiqué CMA CGM dans un communiqué.

L’année dernière, CMA CGM avait annoncé son intention d’investir 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars aux États-Unis sur quatre ans, s’attirant les éloges du président Donald Trump , qui a fait de la relance du secteur maritime américain une priorité politique.

CMA CGM a également poursuivi sa diversification dans la logistique, les terminaux portuaires et les activités non liées au transport afin de compenser la volatilité du transport maritime.

FedEx, dans le but de se concentrer sur son activité de livraison, a cédé sa division de transport routier, FedEx Freight FDXF.N , au début du mois.

L’acquisition par CMA CGM de l’activité de logistique tierce partie, connue sous le nom de FedEx Supply Chain, avait été annoncée précédemment par le Financial Times.