(Actualisé avec contrats à terme sur indices, General Mills, Patriot National Bancorp, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,37% pour le Nasdaq .IXIC :

* NIKE NKE.N recule de 3,5% en avant-Bourse après avoir laissé entendre mardi que la stratégie de redressement mise en oeuvre par son directeur général, Elliott Hill, se heurtait encore à des obstacles importants, la faiblesse du marché chinois et les perspectives prudentes ayant relégué au second plan un chiffre d'affaires du quatrième trimestre légèrement supérieur aux prévisions.

* GENERAL MILLS GIS.N a dépassé mercredi les attentes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre sur fond de hausse de la demande pour les produits d'épicerie et les céréales du petit-déjeuner, les consommateurs se tournant davantage vers des courses alimentaires au détriment de la fréquentation des restaurants.

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic a fait savoir mardi que le département américain du Commerce avait levé les restrictions à l'exportation pesant sur ses modèles d'IA les plus avancés, Fable et Mythos. L'entreprise avait reçu, il y a moins de trois semaines, l'ordre de l'administration américaine de suspendre l'accès à ces modèles en raison de risques pour la sécurité nationale.

* FEDEX FDX.N - Le groupe français de transport maritime CMA CGM est sur le point de conclure un accord pour acquérir l'activité de logistique tierce partie de FedEx pour 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros) en espèces, rapporte mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* MICROSOFT MSFT.O prévoit de supprimer des milliers d'emplois, notamment dans les domaines de la vente et du conseil, ainsi que dans la division Xbox, dans le cadre d'une nouvelle vague de licenciements qui pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, a rapporté mardi Business Insider.

* CONSTELLATION BRANDS STZ.N a publié mardi un bénéfice au premier trimestre dépassant les prévisions de Wall Street, grâce notamment à la demande pour ses marques de bière telles que Corona et la bière blonde Modelo Especial.

* GETTY IMAGES GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec SHUTTERSTOCK SSTK.N , invoquant l'obligation imposée par l'autorité britannique de la concurrence de céder l'activité éditoriale de cette dernière comme condition préalable. Shutterstock plonge de 28,3% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O - L'autorité sud-coréenne de la concurrence a affirmé mercredi que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché des applications Android pour entraver la concurrence, et qu'elle recommanderait des mesures correctives ainsi qu'une sanction financière.

* PATRIOT NATIONAL BANCORP PNBK.O grimpe de 6,5% en avant-Bourse. Le groupe bancaire a déclaré que l'autorité de régulation bancaire américaine mettait fin aux mesures réglementaires à son encontre.

* GRINDR GRND.N prend 6,7% en avant-Bourse. Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 15 à 18 dollars, ce qui implique une hausse potentielle de 25,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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