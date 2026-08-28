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Les marchés boursiers font preuve de prudence à la veille des premiers propos de Warsh à Jackson Hole ; les marchés des changes et obligataires retiennent leur souffle
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 07:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont adopté une attitude prudente vendredi après un rebond du secteur technologique alimenté par Nvidia , tandis que les marchés des devises et obligataires retenaient leur souffle en attendant que le plus puissant banquier central du monde s’exprime sur les taux d’intérêt américains.

Les cours du pétrole s'orientaient vers une baisse hebdomadaire, l'Iran et Oman s'étant mis d'accord sur la gestion du trafic dans le détroit d'Ormuz et le partage des recettes, bien que Washington ait montré peu d'intérêt pour la reprise des pourparlers directs avec Téhéran. Le Brent LCOc1 a reculé de 0,4% à 89,33 dollars le baril , mais s'apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire de plus de 5%.

L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a légèrement progressé de 0,2%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 0,5%.

Les actions taïwanaises .TWII ont gagné 0,8% après que Nvidia NVDA.O a bondi de près de 9% pendant la nuit, le fabricant de puces ayant publié des résultats solides et laissé entendre que le boom des dépenses en intelligence artificielle allait se poursuivre pendant plusieurs années encore. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a toutefois reculé de 1,5%, tandis que l’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a progressé de 0,4%.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,2%, tandis que les contrats à terme sur l’EURO STOXX 50 STXEc1 ont légèrement progressé de 0,3%.

Tous les regards sont tournés vers le symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale, où le président Kevin Warsh doit prendre la parole plus tard dans la journée . Trois responsables de la Fed ont déjà tiré la sonnette d’alarme concernant une inflation tenace , mais le nouveau directeur de la banque centrale s’est abstenu de fournir des indications prospectives sur l’évolution des taux d’intérêt.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité d’environ 35% que la Fed relève ses taux lors de sa réunion du 16 septembre et anticipent pleinement une hausse d’ici décembre.

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« Même si nous ne nous attendons pas à ce qu’il donne d’indications prospectives, les marchés espèrent qu’il réduira une partie de l’incertitude entourant la fonction de réaction de la Fed », ont déclaré les analystes d’ANZ dans une note adressée à leurs clients.

« Nous ne pensons pas que cela se produira, mais, compte tenu de la récente volatilité des marchés des taux, si M. Warsh en dit trop peu, cela pourrait entraîner une réaction négative des marchés. »

Les rendements à long terme ont bondi après la réunion de la Fed en juillet, M. Warsh ayant été perçu comme n’ayant pas proposé de mesures suffisamment concrètes pour lutter contre une inflation qui reste élevée. Il préside également une Fed divisée, plusieurs responsables de la politique monétaire appelant à des hausses des taux d’intérêt pour endiguer les pressions sur les prix.

Vendredi, les rendements des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR ont légèrement progressé de 1 point de base à5,2045%, mais ont reculé de 7 points de base cette semaine, après avoir brièvement dépassé les 5,3% la semaine dernière pour la première fois depuis 2007, ce qui avait poussé le Trésor américain à intervenir de manière inattendue pour intensifier son programme de rachat.

Les rendements à dix ans US10YT=RR ont également progressé de 1 point de base à 4,6842% et ont reculé de 5 points de base cette semaine, tandis que les rendements à deux ans US2YT=RR se sont maintenus à 4,2340% et sont restés stables sur la semaine.

Le dollar =USD est resté pratiquement inchangé face à ses principaux homologues, à 99,20 vendredi, mais affiche une hausse de 0,4% sur la semaine.

Le dollar australien a figuré parmi les devises du G10 les plus performantes après qu’un rapport d’inflation en forte hausse publié cette semaine a déclenché une réévaluation brutale des perspectives de taux d’intérêt de la Banque centrale australienne. Le dollar australien AUD= a atteint un plus haut sur trois mois à 0,72 dollar et s’apprêtait à afficher une hausse hebdomadaire de 0,4%, sa neuvième semaine consécutive de gains.

Sur les marchés des matières premières, l’or a reculé de 0,5% à 4.579 dollars l’once XAU= et s’apprêtait à enregistrer une légère baisse de 0,5% cette semaine. GOL/

Kevin Warsh

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