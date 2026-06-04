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Les marchés boursiers européens restent stables, les investisseurs suivent de près les derniers développements au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX 600 en hausse de 0,1%

* Remy Cointreau en hausse après la présentation d'un plan de redressement par son directeur général

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après une forte remontée et la publication des résultats de Broadcom

* Les valeurs des services financiers se stabilisent après la chute de mercredi

* Puma en hausse après la révision à la hausse de sa note par une société de courtage

(Mise à jour des cours, ajout de détails et de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les actions européennes sont restées stables jeudi, les investisseurs évaluant si les développements au Moyen-Orient conduiraient à un accord de paix mettant fin au conflit qui dure depuis des mois, tandis que Remy Cointreau a progressé après que le fabricant de boissons a annoncé un plan de redressement.

Les cours du brut ont reculé d'environ 1% à 96 dollars le baril après qu'Israël et le Liban ont conclu un accord pour mettre en œuvre un cessez-le-feu, suscitant l'espoir d'un accord plus large pour mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les investisseurs, prudents, attendaient des signes plus clairs indiquant qu'un accord de paix pourrait être imminent cette fois-ci, après plusieurs cycles de négociations qui n'ont abouti à rien.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a légèrement progressé de 0,1% à 621,85 points à 08h49 GMT, les titres de la distribution .SXRP et du luxe .STXLUXP menant la hausse, avec chacun une progression de plus de 1%.

L'indice de référence est en passe de terminer la semaine en légère baisse, le détroit d'Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport mondial de pétrole, restant en grande partie fermé.

Les pressions inflationnistes croissantes ont poussé les investisseurs à anticiper une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base par la Banque centrale européenne lors de sa réunion de la semaine prochaine, selon des données compilées par LSEG.

“La hausse des taux annoncée pour la semaine prochaine révèle une préférence pour la maîtrise des risques inflationnistes à la hausse plutôt que pour la gestion des risques de ralentissement de la croissance”, a déclaré un groupe d'analystes macroéconomiques dirigé par Rune Thyge Johansen chez Danskebank.

“Nous nous attendons à ce que Christine Lagarde conserve toutes ses options quant à l’évolution future des taux directeurs, y compris une éventuelle deuxième hausse cet été.”

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé, Infineon Technologies IFXGn.DE et STMicroelectronics

STMPA.PA perdant respectivement 4,8% et 5,7%, après que le fabricant américain de puces Broadcom AVGO.O a annoncé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux prévisions .

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont enregistré la plus forte hausse de l'indice STOXX ce trimestre.

Les marchés ont surveillé de près le secteur des services financiers .SXFP , au lendemain de signes de tensions sur les marchés privés qui ont secoué les actions en Europe et aux États-Unis.

Le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group PGHN.S a gagné 3,4%, se stabilisant après une chute mercredi, lorsqu'il a annoncé s'attendre à un ralentissement de la collecte de fonds au second semestre 2026 et en 2027.

Le gestionnaire d'actifs britannique Premier Miton PMIP.L a perdu 6,7% après que ses de bénéfices au premier semestre ont presque diminué de moitié par rapport à l'année précédente.

L'action de Rémy Cointreau RCOP.PA a progressé de 11,3% après que le directeur général Franck Marilly a présenté un plan de redressement et déclaré que le fabricant de boissons visait à augmenter son bénéfice d'exploitation d'environ 100 millions d'euros (116,1 millions de dollars) d'ici 2028/29.

Si les résultats des entreprises européennes ont été meilleurs que prévu au premier trimestre, selon les données compilées par LSEG, les entreprises pourraient se retrouver sous pression face à un conflit prolongé au Moyen-Orient.

Pirelli PIRC.MI a reculé de 1,5% après que le vendeur à découvert américain Grizzly Research a pris une position courte sur le titre, bien que le fabricant italien de pneus haut de gamme ait démenti cette information.

L'action de Puma PUMG.DE a gagné 5% après que Citigroup a relevé sa note de “neutre” à “acheter”.

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BESI
278,7000 EUR Euronext Amsterdam -3,36%
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8 223,33 Pts Euronext Paris +0,89%
DAX
24 874,55 Pts XETRA +0,32%
EURO STOXX 50
6 060,17 Pts DJ STOXX +0,11%
FTSE 100
10 274,24 Pts FTSE Indices -0,56%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
83,8200 EUR XETRA -4,75%
PART GRP HLDG
704,400 CHF Swiss EBS Stocks +2,56%
PIRELLI & C.
6,180 EUR MIL +0,73%
PUMA
28,1100 EUR XETRA +6,32%
REMY COINTREAU
41,3200 EUR Euronext Paris +10,19%
STMICROELECTRONICS
64,9300 EUR Euronext Paris -5,20%
STOXX Europe 600
620,51 Pts DJ STOXX -0,11%
STOXX Europe 600 Financial Ser.
894,28 Pts DJ STOXX +0,33%
STOXX Europe 600 Technology
1 031,77 Pts DJ STOXX -1,15%
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