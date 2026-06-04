Le BRGM et l'Ifpen vont davantage collaborer sur le captage du CO2, la géothermie profonde ou l'hydrogène

Le BRGM et l'Ifpen ont annoncé un accord-cadre de partenariat d'une durée de cinq ans ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les deux organismes publics, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), service géologique national, et Institut français du pétrole Energies nouvelles (Ifpen), institut de recherche sur l'énergie, ont annoncé jeudi un "accord-cadre de partenariat d'une durée de cinq ans".

L'objectif de ce partenariat est de "mieux structurer, coordonner et piloter nos actions communes dans des domaines clés tels que le captage et le stockage du CO2, la géothermie profonde, l'hydrogène ou encore la modélisation des environnements géologiques profonds", a déclaré le PDG de l'Ifpen, Pierre-Franck Chevet, dans un communiqué commun jeudi.

Son homologue au BRGM, Catherine Lagneau, estime que ce partenariat permettra de "favoriser les synergies entre les deux établissements et de mieux assurer la complémentarité de leurs projets".

Le partenariat permettra également au BRGM de "renforcer son rôle de service géologique national, et sa posture d'animateur référent de la communauté" spécialiste du sous-sol, a poursuivi Mme Lagneau, citée dans le même communiqué.

Le BRGM, établissement public à caractère industriel et commercial, a été chargé en février 2025 d'un vaste programme de détection, dans cinq régions françaises (ouest du Massif central, Morvan-Brévenne, Vosges, Pyrénées-Cévennes et sillon Nord de la Guyane) et à horizon de cinq ans, des zones "les plus favorables à la présence de gisements profonds" d'une cinquantaine de matériaux prioritaires, comme le lithium ou le tantale par exemple.

Lors du lancement du programme, Marc Ferracci, alors ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, avait expliqué qu'il fallait "être autonome sur un certain nombre de ressources minérales", voire être en position d'exporter des ressources "pour pouvoir importer celles qui nous manquent".

De son côté, l'Ifpen se revendique comme "un acteur clé de la transition écologique, énergétique et numérique" avec pour ambition de "développer et démontrer des technologies innovantes, responsables et abordables, pour répondre aux défis de la décarbonation, tout en accompagnant la réindustrialisation et la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe".