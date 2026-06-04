Glucksmann convaincu que la gauche non LFI parviendra à un seul candidat

Le leader de Place publique, Raphaël Glucksmann, à Paris le 2 juin 2026 ( POOL / Sarah Meyssonnier )

Raphaël Glucksmann s'est dit jeudi convaincu que la gauche non mélenchoniste parviendra à n'avoir qu'un seul candidat à la présidentielle, tout en répétant son hostilité à tout système de primaire pour y parvenir.

"On va avoir une discussion, on va s'expliquer et à la fin, j'en suis convaincu, on se mettra d'accord sur un processus qui nous permettra d'avoir une seule candidature en 2027", a affirmé sur franceinfo le leader de Place publique.

Il a cependant admis que pour l'instant la gauche sociale-démocrate ressemblait à un "espace patatoïde" face à l'espace "carré" du côté de La France insoumise. Le terme "patatoïde" désigne un espace aux contours irréguliers faisant penser à une pomme de terre.

M. Glucksmann a répété son hostilité à tout système de primaire, "ce processus interminable que personne ne comprend et qui donne le tournis".

Mais in fine, une candidature "sera soumise à un processus de vote des militants socialistes, des militants de Place publique, des militants de tous les partis politiques démocratiques qui nous rejoignent", a-t-il admis.

Si Raphaël Glucksmann n'était pas le mieux placé, le candidat de la gauche pourrait-il être le banquier et patron de presse Matthieu Pigasse, à qui l'on prête des ambitions politiques ?

"C'est le banquier d'affaires qui restructure la dette du Venezuela pour Donald Trump ? Je ne suis pas ultra convaincu que ce soit la figure idoine pour représenter la gauche française. Mais chacun est libre de son opinion", a-t-il commenté.