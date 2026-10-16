Les marchés boursiers européens progressent, le dollar s'apprête à enregistrer une perte hebdomadaire après la baisse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar américain s'achemine vers une perte hebdomadaire en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor américain

* Les marchés obligataires se stabilisent après la ruée vers les valeurs refuges observée jeudi

* Les investisseurs s'inquiètent des risques liés à l'endettement des valeurs liées à l'IA

(Mises à jour pendant la séance européenne: ajout des actions turques au paragraphe 4 et des contrats à terme de Wall Street au paragraphe 6)

par Elizabeth Howcroft

Les actions européennes ont progressé vendredi, les marchés s'étant stabilisés après une forte vague de ventes menée par le secteur technologique, tandis que le dollar s'orientait vers une perte hebdomadaire.

Les marchés ont été secoués cette semaine par les craintes liées à la hausse des taux d’intérêt et au financement par l’endettement qui sous-tend le boom de l’IA, ce qui a déclenché une vague de ventes sur les valeurs technologiques et les actions du secteur des semi-conducteurs.

Les traders ont renforcé leurs paris sur de nouvelles hausses des taux américains après la publication mercredi de données sur l’inflation supérieures aux prévisions, tandis que les investisseurs se sont rués sur les bons du Trésor et autres obligations d’État.

Vendredi, les actions asiatiques ont pour la plupart progressé et les marchés obligataires se sont stabilisés, les investisseurs revenant en partie sur les mouvements de la séance précédente.

Les actions indonésiennes ont subi leur plus forte baisse depuis 1998 après que le fournisseur d’indices MSCI a déclaré que le marché du pays ne méritait plus le statut de marché émergent et a annoncé son intention de le retirer des principaux indices suivis par les fonds.

Le principal indice boursier turc a également chuté de plus de 3% après que MSCI a gelé certaines modifications de ses indices boursiers turcs.

À 10h55 GMT, l'indice MSCI World Equity était en hausse de 0,4%, mais s'apprêtait tout de même à enregistrer une perte hebdomadaire .MIWD00000PUS . Les indices boursiers européens, moins durement touchés par la vague de ventes de jeudi, étaient en hausse, le STOXX 600 gagnant 0,6%, le DAX allemand progressant d'environ 1% et le CAC 40 français de 0,5% .FCHI . À Londres, le FTSE 100 a progressé de moins de 0,1% .FTSE .

Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient également entrevoir une reprise à Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 progressant de 0,2% EScv1 , bien que ceux sur le Nasdaq soient restés dans le rouge, les investisseurs restant préoccupés par l’aggravation des risques de crédit liés au secteur de l’IA, en particulier chez les opérateurs de centres de données fortement endettés tels que CoreWeave CRWV.O , ce qui a contribué à déclencher la vague de ventes de jeudi.

“La question de la monétisation reste pour moi la grande question à laquelle on n’a pas encore pleinement répondu. Il subsiste des doutes quant à la pérennité des bénéfices et des marges de certains acteurs du secteur,” a déclaré Amélie Derambure, gestionnaire senior de portefeuille multi-actifs chez Amundi à Paris.

Mme Derambure a toutefois précisé qu’elle restait surpondérée sur les actions américaines et s’attendait à ce que les résultats soient suffisamment solides pour limiter toute correction du marché.

LE DOLLAR RECULE, LES OBLIGATIONS SE REDRESSENT

Le dollar a reculé de 0,4%, ramenant l’indice du dollar à 101,65 et le plaçant en passe d’enregistrer sa première baisse hebdomadaire après trois semaines de hausse, la baisse des rendements des bons du Trésor ayant réduit l’attrait de la devise. Selon les analystes , de nouvelles inquiétudes concernant l’IA pourraient faire baisser encore davantage le dollar.

La faiblesse du dollar a contribué à sortir l’euro de son plus bas niveau depuis 17 mois. Il s’échangeait en fin de séance en hausse de 0,4% à 1,1257 dollar EUR=EBS .

Les rendements des obligations d'État européennes ont légèrement progressé vendredi, le rendement allemand à 10 ans s'établissant à 3,4355% DE10YT=RR . Malgré tout, les rendements sont restés en baisse sur la semaine, les investisseurs se tournant vers la sécurité des titres d'État face aux inquiétudes concernant la situation financière des entreprises liées à l'IA. Les marchés obligataires du G7 étaient en passe d'enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis fin mai.

La corrélation entre les rendements obligataires allemands et l’indice STOXX 600 est devenue positive cette semaine pour la première fois depuis août, ce qui suggère que la dette publique retrouve une partie de son attrait en tant que valeur refuge. Cette corrélation s’était affaiblie cette année en raison des craintes que la guerre en Iran n’alimente l’inflation et ne maintienne les coûts d’emprunt à un niveau élevé plus longtemps.

Les cours du pétrole ont affiché une évolution mitigée, les contrats à terme sur le Brent s'établissant à 106,14 dollars le baril LCOc1 mais s'orientant tout de même vers une hausse hebdomadaire sur fond d'inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. Les attaques autour du détroit d'Ormuz se sont multipliées au cours des dix derniers jours.

L'or XAU a bénéficié de la faiblesse du dollar, s'élevant à environ 4.174,52 dollars l'once.