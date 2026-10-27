Les marchés boursiers européens ne se laissent pas décourager par les résultats décevants de HSBC, les autres résultats d'entreprises et le repli des cours du pétrole redonnant confiance aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* HSBC recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions

* La confiance des consommateurs français atteint son plus bas niveau depuis juin 2013

* La décision de la BCE sur les taux d'intérêt est attendue jeudi

(Mises à jour après la clôture des marchés)

par Avinash P et Niket Nishant

De bons résultats et un recul des cours du pétrole brut ont permis aux actions européennes de clôturer en hausse mardi, effaçant les pertes enregistrées plus tôt dans la séance, lorsque HSBC avait pesé sur le moral des investisseurs après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux prévisions.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,47 % à 643,68 points, après avoir reculé de 0,41 % plus tôt dans la journée.

Ces gains placent l’indice dans une position potentiellement plus solide à l’approche de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d’intérêt, attendue jeudi, où les responsables devraient maintenir les coûts d’emprunt inchangés.

“Nous nous attendons à ce que (la présidente de la BCE), (Christine) Lagarde, tienne un discours équilibré entre les risques haussiers persistants liés aux prix de l’énergie, les données d’inflation sous-jacente favorables et le resserrement des conditions financières,” ont écrit les analystes de Goldman Sachs.

Le fabricant autrichien de circuits imprimés AT&S ATSV.VI et le fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs Besi BESI.AS ont enregistré les plus fortes hausses de l’indice, avec des progressions respectives de 11,5 % et 11,4 %.

Le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O a annoncé qu'il allait porter sa participation dans Besi à environ 20 %.

Le groupe suisse SIG SIGNC.S a également progressé d’environ 10 % après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre.

“Dans l’ensemble, les résultats financiers ont été plutôt solides,” a déclaré Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm.

Il a toutefois ajouté que les investisseurs en actions se montraient prudents quant à la poursuite de la très forte croissance observée jusqu’à présent.

Les résultats de HSBC HSBA.L , la plus grande banque européenne, ont fait figure d’exception par rapport à la tendance récente de bonnes performances dans le secteur bancaire, décevant les investisseurs.

L'action de la banque londonienne a chuté de plus de 5 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de quatre mois, après que son chiffre d'affaires s'est révélé inférieur aux estimations, en partie en raison d'un ralentissement de la croissance de son activité de gestion de patrimoine.

Ces baisses ont entraîné le FTSE 100 britannique .FTSE en baisse de 0,75 %.

Les actions françaises .FCHI ont légèrement progressé de 0,51 % après avoir chuté de plus de 2 % la semaine dernière, alors que les manifestations secouaient la deuxième économie de la zone euro.

Les leaders étudiants ont promis de poursuivre leurs manifestations malgré les concessions du gouvernement en matière d'éducation, alors que le mouvement s'étend aux syndicats et à d'autres militants.

La confiance des consommateurs français a chuté en octobre à son plus bas niveau depuis juin 2013, selon des données publiées mardi.

Parmi les autres titres en vue, Novartis NOVN.S a revu à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation courant pour l'ensemble de l'année, ce qui a fait grimper de 1 % le cours de l'action du laboratoire pharmaceutique suisse.

L’indice technologique .SX8P a progressé d’environ 2 %, dans le sillage de l’optimisme mondial suscité par le dépôt de dossier d’introduction en bourse d’Anthropic , tandis que les valeurs minières .SXPP ont gagné plus de 2 %, profitant de la hausse des cours des métaux de base.