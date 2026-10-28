Fed : pause en octobre, mais sans changement de cap

Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)

Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM

L'accélération des prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI) en septembre laisse présager une hausse de l'inflation sous-jacente mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), privilégié par la Réserve fédérale (Fed), à environ 0,3 % sur un mois pour septembre. Cette évolution devrait renforcer les préoccupations des membres du Comité de politique monétaire (FOMC), sans pour autant remettre en cause notre scénario de statu quo. En septembre, le président de la Fed, Kevin Warsh, a souligné l'importance des tendances de fond par rapport aux fluctuations ponctuelles des données.

Nos anticipations

Le FOMC devrait maintenir la fourchette cible des taux directeurs à 3,75 %-4,00 %. La répartition du vote sera particulièrement scrutée, après la hausse votée à l'unanimité de septembre, qui avait renforcé la crédibilité de Kevin Warsh.

Le communiqué devrait peu évoluer par rapport à septembre : croissance solide, marché du travail stable sans tension salariale, inflation élevée et réaffirmation de l'objectif de stabilité des prix.

En conférence de presse, le président Warsh devrait rester fidèle à sa ligne : ne pas donner d'indications sur l'évolution future des taux.

En conclusion

La Fed devrait conserver un ton restrictif malgré des taux inchangés. Les risques sur l'inflation restent orientés à la hausse, sous l'effet des tensions géopolitiques et du dynamisme des investissements liés à l'IA qui stimulent la demande et la croissance américaine.

Source : Bloomberg, données à fin septembre 2026

Achevé de rédiger le 26/10/2026.