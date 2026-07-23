Les marchés boursiers européens enregistrent leur plus forte baisse en deux semaines

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* Nestlé recule malgré des perspectives de croissance des ventes encourageantes

* Les résultats de STMicro pèsent sur les valeurs technologiques

* La BCE maintient ses taux mais laisse entrevoir une hausse future

(Le point après la clôture des marchés) par Tharuniyaa Lakshmi, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les actions européennes ont enregistré jeudi leur plus forte baisse journalière depuis plus de deux semaines, plombées par des résultats décevants, les déclarations bellicistes de la banque centrale et la hausse des cours du pétrole brut.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,3% à 638,5 points. L'indice a peiné à sortir d'une fourchette étroite ce mois-ci, alors que les tensions latentes au Moyen-Orient renforcent les craintes d'inflation.

Alors que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt inchangés jeudi, les marchés ont interprété les commentaires de la présidente Christine Lagarde comme laissant entrevoir une hausse potentielle en septembre.

“La BCE penche clairement vers une politique restrictive. Compte tenu de toutes les données qu'elle examinera et des analyses qu'elle mènera d'ici septembre, la décision dépendra, dans une large mesure, de l'évolution des cours du pétrole et de la situation au Moyen-Orient”, a déclaré Claus Vistesen, économiste en chef pour la zone euro chez Pantheon Macroeconomics.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint 100 dollars le baril jeudi, pour la première fois depuis mai, après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, ce qui a renforcé les craintes concernant les perturbations de l'approvisionnement mondial. La hausse des prix du brut a fait grimper les valeurs énergétiques européennes .SXEP de 1,54%.

Dans le même temps, l'indice des valeurs alimentaires et des boissons .SX3P a reculé de 4,1%, plombé par Nestlé NESN.S , dontl'action a chuté de près de 8%, enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis 1989.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour l'ensemble de l'année , mais a annoncé son intention de céder une partie de ses activités liées à l'eau et aux boissons haut de gamme à Platinum Equity.

Les valeurs technologiques .SX8P ont reculé de 2,9%, emmenées par STMicroelectronics STMPA.PA , qui a chuté de 17,7% après que le fabricant de puces a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre légèrement inférieur aux attentes du marché . BE Semiconductor BESI.AS a chuté de 7,3% après la publication de ses résultats du deuxième trimestre .

Ces pertes ont été en partie compensées par une hausse de près de 22% du titre Soitec SOIT.PA , dont le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes.

Le sentiment à l'égard des valeurs technologiques est mitigé, les investisseurs ayant sanctionné les hyperscalers américains tels qu'Alphabet en raison de la hausse de leurs dépenses en IA , tandis que les bénéficiaires de ces dépenses sont confrontés à des valorisations élevées.

“On voit de plus en plus de questions se poser sur l'origine des futurs revenus… Il y a douze mois, les hyperscalers faisaient fureur et les mêmes questions étaient posées. Aujourd'hui, c'est au tour des semi-conducteurs d'être touchés par la baisse”, a déclaré Rushabh Amin, gérant de portefeuille multi-actifs chez Allspring Global Investments.

“Même si les résultats sont corrects, on observe une certaine pression due à un léger repli du sentiment et des positions.”

Parmi les autres titres, TotalEnergies TTEF.PA a progressé de 2,5% après avoir annoncé ses meilleurs résultats trimestriels depuis près de trois ans, soutenus par la hausse des cours du pétrole et des marges de raffinage solides.

La compagnie aérienne low-cost easyJet EZJ.L a progressé de 2,7% malgré une chute de 70% de son bénéfice au troisième trimestre.

Le groupe forestier finlandais Stora Enso STERV.HE a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation trimestriel inférieur aux attentes du marché , ce qui a entraîné une baisse d'environ 8,5% de son cours.