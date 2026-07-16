Les marchés boursiers asiatiques reculent sous l'effet de la baisse des fabricants de puces, tandis que les obligations se réjouissent du ralentissement de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

* Le Nikkei japonais recule de 3 %, la Corée du Sud s'effondre de 6 %

* Les résultats de TSMC dépassent largement les attentes

* Les obligations profitent des données modérées de l'IPP et du faible risque de hausse des taux par la Fed en juillet

par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont chuté jeudi, la vague de ventes qui a touché les fabricants de puces ayant éclipsé les résultats exceptionnels de TSMC, figure de proue du secteur , tandis que les obligations ont profité d’un nouveau chiffre modéré de l’inflation américaine qui a atténué le risque d’une hausse imminente des taux. Les cours du pétrole ont reculé alors que les États-Unis ont mené à bien leurs dernières frappes contre l’Iran. Les hostilités se sont intensifiées au Moyen-Orient ces derniers jours, Washington ayant lancé des attaques contre l’Iran et Téhéran ayant pris pour cible des bases américaines au Koweït et en Jordanie. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en fin de séance une baisse de 0,5 % à 84,5 dollars le baril, mais ont progressé de 11 % cette semaine. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co () TSMC) 2330.TW , le plus grand fabricant sous contrat au monde de puces d’IA de pointe, a annoncé une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, atteignant un niveau record bien supérieur aux prévisions du marché. Avant la publication de ces résultats, l’action TSMC avait clôturé en hausse de 1,2 %, mais cela n’a pas suffi à inverser la tendance baissière des fabricants de puces en Asie. L’ indiceMSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 s’est effondré de 6,2 % sous l’effet de la faiblesse de Samsung 005930.KS , en baisse de 6,6 %, et de SK Hynix 000660.KS , en baisse de 9 %.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 3 %. L’indice Hang Seng chinois .HSI a résisté à la tendance en enregistrant une hausse de 1,8 %.

« On observe un recul marqué dans les secteurs de la mémoire et du matériel informatique », a déclaré Brian Heavey, trader en actions chez JPMorgan, dans une note. « Je ne pense pas qu’il y ait de titre “négatif” décisif à l’origine de la vague de ventes dans les secteurs des semi-conducteurs et du matériel informatique. Je pense que cela montre simplement à quel point la barre est haute en matière de résultats pour les semi-conducteurs. » Dans la nuit, l’action d’ASML ASML.AS , premier fournisseur mondial d’équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie, a clôturé en baisse de 0,4 %, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et s’était engagée à augmenter sa capacité de production.

Wall Street a progressé cette nuit, les investisseurs se détournant des semi-conducteurs au profit des titres des « Magnificent Seven » et des banques, après la publication de résultats solides par les principaux prêteurs, mais l’Asie est plus vulnérable à la correction sur les puces électroniques compte tenu de son exposition plus importante aux valeurs des semi-conducteurs.

Les places boursières européennes s’orientent vers une ouverture en légère hausse, les contrats à terme pan-régionaux

STXEc1 affichant une progression de 0,2 %. Les contrats à terme de Wall Street sont restés globalement stables en Asie.

LES OBLIGATIONS PROFITENT D’UNE INFLATION MODÉRÉE

Les données étonnamment faibles de l’IPP américain pour le mois de juin sont venues s’ajouter aux chiffres favorables de l’inflation des prix à la consommation publiés la veille, les marchés ayant désormais ramené à seulement 10 % la probabilité d’une hausse imminente des taux par la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, contre 43 % au début du mois.

Ce recul de l’inflation pourrait ne s’avérer que temporaire, les cours du pétrole grimpant en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

Les investisseurs obligataires se sont toutefois concentrés sur ces données d’inflation plus modérées. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont légèrement progressé de 2 points de base à 4,1514 %, après avoir reculé de 14 points de base au cours des deux derniers jours. Les rendements à dix ans

US10YT=RR ont légèrement augmenté de 1 point de base à 4,5594 %, après avoir baissé de 7 points de base au cours des deux derniers jours.

Cela a entraîné le dollar à la baisse, sauf face au yen, déjà en difficulté. L’indice du dollar =USD est resté stable à100,52, après avoir reculé de 0,4 % pendant la nuit pour atteindre son plus bas niveau depuis le 18 juin. Le yen

JPY=EBS a oscillé autour de 162,15, non loin de son plus bas niveau depuis 40 ans (162,84), les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis deux mois, portée par les anticipations selon lesquelles Andy Burnham, qui devrait être nommé vendredi à la tête du Parti travailliste, choisira un ministre des Finances partisan d’une politique budgétaire conservatrice. Le cours de la livre

GBP=EBS est resté stable à 1,3532 dollar, après avoir bondi de 1 % pendant la nuit.

L' XAU= de l'or reculait de 0,8 % à 4 027 dollars l'once.

GOL/