Air Liquide mise sur l'Arizona pour accompagner l'essor des puces électroniques

Le groupe renforce sa présence aux Etats-Unis avec un investissement de plus de 160 millions de dollars en Arizona. Le groupe y construira, détiendra et exploitera une nouvelle unité de production de gaz industriels de très haute pureté destinée à accompagner l'extension de l'usine d'un leader mondial des semi-conducteurs de nouvelle génération. La mise en service est prévue en 2028.

Ce nouveau contrat illustre la confiance renouvelée de ce client stratégique envers Air Liquide, déjà implanté sur le site. Il consolide également la position du groupe comme partenaire clé de l'industrie américaine des semi-conducteurs, un secteur porté par l'essor de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance.

La future installation produira notamment de l'hydrogène de très haute pureté, indispensable à plusieurs étapes critiques de la fabrication des puces électroniques, comme la production des wafers, les traitements thermiques ou encore les procédés de gravure. Pour limiter son empreinte environnementale, l'hydrogène sera produit à l'aide d'une technologie de captage du carbone. Le CO? récupéré sera ensuite liquéfié et purifié afin d'être réutilisé comme gaz ultra-pur dans les procédés industriels du client.