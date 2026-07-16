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Uber lance une offre de $14,8 mds sur Delivery Hero
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 09:33

Le siège social de Delivery Hero à Berlin

Le siège social de Delivery Hero à Berlin

Uber a ‌lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero, ​valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

Le rachat de ​Delivery Hero élargirait le réseau de livraison de repas d'Uber Eats en ​Europe, au Moyen-Orient, en Asie ⁠et en Amérique latine, mais attirerait également l'attention ‌des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement de leurs activités.

Uber, qui a subordonné ​l'acquisition à ‌un seuil d'acceptation minimum de 50% plus une ⁠action, proposera 41,50 euros en espèces par action.

L'offre représente une prime d'environ 34% par rapport au cours moyen ⁠pondéré par ‌les volumes de l'action Delivery Hero sur ⁠les trois mois précédant l'annonce de l'opération.

Dans le cadre ‌de cet accord, Delivery Hero a accepté ⁠de céder une partie de ses activités, ⁠couvrant 14 marchés, ‌à la société d'investissement américaine SSW Partners pour environ ​1,4 milliard d'euros.

Selon Uber, ‌son actionnaire principal Prosus a accepté de céder sa participation, qui s'élève ​à un peu moins de 17%, dans la société de livraison de repas.

En incluant les produits ⁠dérivés, Uber s'était déjà assuré une participation d'un peu moins de 37% dans Delivery Hero.

L'action Delivery Hero recule de 1,5% dans les premiers échanges jeudi.

(Rédigé par Hakan Ersan et Miranda Murray, version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
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