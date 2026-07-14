Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que le prix du pétrole remonte suite à la menace de Trump d'imposer des droits de douane dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent poursuit sa hausse alors que Trump menace d'imposer une taxe de 20% sur le fret maritime

* Les marchés boursiers asiatiques sont volatils, les actions taïwanaises tombent à leur plus bas niveau depuis un mois

* Les propos bellicistes de Waller, membre de la Fed, renforcent les anticipations d'une hausse des taux en juillet

(Ajout d'une citation d'un investisseur au paragraphe 13, mise à jour des cours dans l'ensemble du texte) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont chuté et le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis un mois lors des échanges asiatiques mardi, après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le transport maritime iranien dans le Golfe et qu’ils percevraient une taxe de 20% sur les cargaisons transitant par le détroit d’Ormuz. Après un début de séance marqué par la volatilité, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MISX00000PUS reculait de 1,7%, entraîné par les baisses des actions taïwanaises .TWII et sud-coréennes .KS11 , qui, à leur plus bas niveau, ont respectivement dépassé 3% et 5%. Le Nikkei 225 japonais .N225 a reculé de 0,8%, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont cédé 0,3%. Les actions chinoises ont moins baissé que l’indice de référence régional, l’indice CSI 300 .CSI300 reculant de 0,4% après que les données sur les exportations et les importations du mois de juin, publiées mardi, ont dépassé les attentes des économistes. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 1,7% à 84,72 dollars le baril, après avoir atteint plus tôt leur plus haut niveau depuis la mi-juin, à 85,64 dollars. Les marchés ont également été secoués lundi par les propos “hawkish” tenus par Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, qui a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d’intérêt “à court terme” si les données montraient que l’inflation restait bien au-dessus de l’objectif de 2%.

Les chiffres de l'IPC américain doivent être publiés plus tard dans la journée de mardi, suivis des déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, qui présentera au Congrès le rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire.

“Alors que le risque s'était accumulé au sein du système au cours de la semaine dernière, les marchés ont réagi vivement” aux dernières informations concernant le conflit avec l'Iran, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone à Melbourne.

“La perspective d’un resserrement de la politique monétaire dans un contexte de choc énergétique potentiel est rarement favorable aux actifs risqués.” Dans la nuit, les actions à Wall Street ont chuté et les contrats à terme sur le pétrole ont bondi de plus de 9% alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’est ravivé, entravant une nouvelle fois le flux de marchandises dans le détroit d’Ormuz. Le S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de 0,8% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,6%.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 43,3% d’une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, les 28 et 29 juillet, contre 34,2% vendredi, selon l’outil FedWatch du CME Group. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 1,6 point de base, à 4,624%. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé de 0,1% à 101,18, s'échangeant autour de ses plus hauts niveaux du mois. L'or XAU= a progressé de 0,3% à 4.012,37 dollars.

“Le risque que fait peser la nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran sur les marchés asiatiques tient principalement à l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur les devises et les taux d’intérêt directeurs”, a déclaré Vis Nayar, directeur des investissements chez Eastspring Investments, dans une note. “Une hausse persistante des prix du pétrole augmenterait le risque que la Réserve fédérale américaine relève le taux des fonds fédéraux plus tard dans l’année.”

À Taipei, l’indice de référence taïwanais a chuté à son plus bas niveau depuis un mois, entraînant les baisses dans la région. À Séoul, les actions ont oscillé entre le positif et le négatif, tandis que le titre SK Hynix 000660.KS oscillait entre gains et pertes, chutant jusqu’à 5,6% après un rebond en début de séance. Cette volatilité du fabricant de puces mémoire fait suite à une chute spectaculaire la veille, après son introduction au Nasdaq la semaine dernière.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,4% à 62.415,22 dollars, tandis que l’ether ETH= a gagné 0,7% à 1.778,30 dollars.