Les marchés boursiers asiatiques reculent à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, le prix du pétrole se stabilise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI recule jusqu'à 4,1%

* Les sondages donnent les démocrates favoris à la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée

* Les cours du pétrole se stabilisent, le Brent se maintient au-dessus de 105 dollars

* Le dollar australien recule, les actions progressent après un vote divisé sur la hausse des taux

(Mise à jour des cours en fin d'après-midi en Asie)

par Gregor Stuart Hunter

Les valeurs technologiques asiatiques ont subi de nouvelles pressions mardi, les investisseurs s'inquiétant des dépenses et des résultats liés à l'intelligence artificielle, tandis que les cours du pétrole se sont stabilisés après la chute de la séance précédente, à la veille du début du scrutin pour les élections de mi-mandat aux États-Unis .

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 1,4%, atteignant son plus bas niveau depuis le 23 octobre, entraîné par une baisse allant jusqu'à 4,1% des actions sud-coréennes

.KS11 .

Les contrats à terme européens STXEc1 ont reculé de 0,9%, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont glissé de 0,8% et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont perdu 0,2%.

Les actions taïwanaises .TWII ont chuté de 3,3%, ce qui devrait confirmer une correction technique de l'indice de référence local, dont les pertes ont atteint 13,1% par rapport à son plus haut historique enregistré début octobre.

Les actions chinoises .SSEC ont chuté de 1,4%, les investisseurs se montrant déçus par les dernières mesures prises par les autorités pour soutenir un marché qui affiche la plus mauvaise performance de l’année parmi les principaux indices.

Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont légèrement reculé pour la quatrième journée consécutive, en baisse de 0,1%, tandis que les marchés japonais étaient fermés pour cause de jour férié.

« En Asie, les sorties de capitaux des marchés boursiers coréens et taïwanais continuent de dominer, compte tenu des inquiétudes croissantes concernant la pérennité du cycle technologique », ont écrit les analystes de Bank of America dans une note.

Les actions australiennes .AXJO ont fait figure d’exception, progressant de 0,3%, et le dollar australien a reculé de 0,3% à 0,6978 $ après que la Banque centrale d’Australie a relevé son taux directeur, comme prévu, mais à l’issue d’un vote serré (6 contre 3) et en laissant entendre qu’il pourrait rester inchangé pendant un certain temps.

Dans la nuit, les actions à Wall Street ont légèrement reculé, l'indice S&P 500 .SPX perdant 0,5%.

L'action Apple AAPL.O a prolongé sa baisse, reculant de 2,8% dans les échanges après clôture, après que le fabricant d'iPhone a annoncé lundi des prévisions de marges brutes en baisse pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi que des prévisions de croissance du chiffre d'affaires des services bien en deçà des attentes de Wall Street.

ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

Les investisseurs se préparent également au scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis, où le Parti républicain du président Donald Trump est mis au défi de conserver son emprise sur le Congrès.

« Mardi ne sera rien de plus que la veille d’une journée bien plus importante », ont écrit les analystes d’ING dans une note. D’ici demain, le marché disposera d’indications sur les implications des élections de mi-mandat et sur l’annonce trimestrielle du Trésor américain concernant le refinancement , ont-ils ajouté.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a progressé de 2,1 points de base, à 4,913%.

Les sondages d’opinion donnent les démocrates favoris pour remporter la Chambre des représentants, même si la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée . Les sites de marchés prédictifs Polymarket et Kalshi attribuent actuellement respectivement 77% et 76% de probabilités que les démocrates contrôlent le Sénat.

Une victoire surprise des républicains ferait probablement remonter les rendements et le dollar, a déclaré Steve Englander, co-responsable de la recherche sur les devises chez Standard Chartered.

Les investisseurs suivent de près la course au poste de gouverneur du Texas, car la candidate démocrate Gina Hinojosa propose un moratoire sur la construction de centres de données, a déclaré Brent Donnelly, président de la société d’analyse des marchés des changes Spectra Markets.

Les cours du pétrole se sont stabilisés après une baisse, le Brent LCOc1 progressant de 0,5% à 105,30 dollars lors des échanges asiatiques, les investisseurs évaluant l’état d’avancement des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran .

Les États-Unis ont mené des frappes sur l’île iranienne de Qeshm , dans le détroit d’Ormuz, a déclaré lundi un responsable américain à Reuters, confirmant ainsi une information publiée plus tôt par le Wall Street Journal.

Face au yuan chinois CNY= , le dollar américain s’est raffermi de 0,4% à 6,6720 yuans après que la Banque populaire de Chine a annoncé qu’elle allait relever le ratio de réserves de change , une mesure visant à freiner la longue hausse du yuan.

Les cryptomonnaies sont restées volatiles après le piratage de Binance la semaine dernière, les clients ayant retiré un montant net de 4,72 milliards de dollars. Le bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,1% à 76,822.21 dollars, tandis que l’ether ETH= a reculé de 0,2% à 2,250.41 dollars.