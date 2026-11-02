Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq à nouveau malmené

* Le Dow Jones gagne 0,41%, le S&P-500 perd 0,51% et le Nasdaq recule de 1,07%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le regain d'optimisme de début de séance sur un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui a fait baisser les prix du pétrole de plus de 7%, ayant vite laissé la place au désamour pour les valeurs liées à l'IA.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,41%, ou 213,67 points, à 51.983,98 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 38,67 points, soit -0,51%, à 7.541,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 272,68 points, soit -1,07%, à 25.164,315 points.

Les principaux indices de Wall Street avaient ouvert en hausse d'environ 1% à la faveur du regain d'optimisme sur le conflit au Moyen-Orient, mais cette tentative de rebond n'a pas résisté à une nouvelle débâcle des valeurs technologiques, à l'image d'Oracle ORCL.N , qui a reculé de près de 9% après que l'éditeur de logiciels, acteur majeur de l'intelligence artificielle, a annoncé son intention de lever 20 milliards de dollars par le biais d'une émission d'actions et d'obligations.

Dans son sillage, Marvel Technology MRVL.O a plongé de près de 13% après avoir annoncé un accord de 115 milliards de dollars pour le rachat de Lumentum LITE.O , dont le titre a lui-même chuté de 18%. Intel INTC.O a perdu 8,8% lundi, prolongeant ainsi sa chute spectaculaire de 29% enregistrée vendredi.

Apple AAPL.O a reculé de 1,5% avant la publication de ses résultats trimestriels.

Le rebond avorté de lundi a de nouveau illustré l'inquiétude des investisseurs, déjà manifeste vendredi lorsque le Nasdaq avait enregistré son plus fort recul en quatre mois.

Les investisseurs sont de plus en plus nerveux face au boom de l'IA qui a porté Wall Street de record en record cette année. La publication lundi d'une mise à jour du dossier S-1 du laboratoire d'IA Anthropic, qui a révélé une hausse de 47% de son chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent, a encore attisé l'agitation des marchés.

"La barre en matière de performance est de plus en plus haute et une volatilité accrue sur le secteur de l’IA devrait devenir la nouvelle norme à ce stade du cycle", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"La prochaine étape consistera moins à identifier les acteurs exposés à l’IA qu’à distinguer ceux qui transforment déjà cette demande en liquidités, ceux qui continuent de financer le développement, et à déterminer quelle valorisation les investisseurs sont prêts à payer pour chacun d’entre eux", a ajouté Kristofer Barrett, responsable des actions mondiales chez Carmignac.

(Rédigé par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi à Bangalore, et Noel Randewich à San Francisco ; version française Tangi Salaün)