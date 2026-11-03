Chine: La BPC va relever le ratio de réserves obligatoires en devises étrangères

Des passants passent devant le siège de la Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale, à Pékin

‌La Banque populaire de ​Chine (BPC) a annoncé mardi qu'elle allait relever le ratio des ​réserves obligatoires en devises étrangères ​des institutions financières, ⁠une mesure destinée à ralentir ‌le rythme des gains récents enregistrés par le ​yuan.

Dans ‌un communiqué, la banque ⁠centrale a indiqué que ce ratio serait relevé de ⁠deux points ‌de pourcentage, de 4% ⁠à 6%, à ‌compter du 15 novembre.

Le ⁠yuan a pris plus ⁠de 5% ‌face au dollar américain depuis ​le ‌début de l'année.

La BPC avait pris une décision ​inverse en septembre 2023, abaissant alors ⁠ce ratio de 6% à 4%, afin d'enrayer à l'époque la dévaluation rapide du yuan.

(Liz Lee, avec le bureau ​de Pékin)