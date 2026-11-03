 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine: La BPC va relever le ratio de réserves obligatoires en devises étrangères
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 07:09

Ajouter Boursorama à vos sources

Des passants passent devant le siège de la Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale, à Pékin

Des passants passent devant le siège de la Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale, à Pékin

‌La Banque populaire de ​Chine (BPC) a annoncé mardi qu'elle allait relever le ratio des ​réserves obligatoires en devises étrangères ​des institutions financières, ⁠une mesure destinée à ralentir ‌le rythme des gains récents enregistrés par le ​yuan.

Dans ‌un communiqué, la banque ⁠centrale a indiqué que ce ratio serait relevé de ⁠deux points ‌de pourcentage, de 4% ⁠à 6%, à ‌compter du 15 novembre.

Le ⁠yuan a pris plus ⁠de 5% ‌face au dollar américain depuis ​le ‌début de l'année.

La BPC avait pris une décision ​inverse en septembre 2023, abaissant alors ⁠ce ratio de 6% à 4%, afin d'enrayer à l'époque la dévaluation rapide du yuan.

(Liz Lee, avec le bureau ​de Pékin)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank