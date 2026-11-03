Chine: La BPC va relever le ratio de réserves obligatoires en devises étrangères

Des passants passent devant le siège de la Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale, à Pékin
La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé mardi qu'elle allait relever le ratio des réserves obligatoires en devises étrangères des institutions financières, une mesure destinée à ralentir le rythme des gains récents enregistrés par le yuan.
Dans un communiqué, la banque centrale a indiqué que ce ratio serait relevé de deux points de pourcentage, de 4% à 6%, à compter du 15 novembre.
Le yuan a pris plus de 5% face au dollar américain depuis le début de l'année.
La BPC avait pris une décision inverse en septembre 2023, abaissant alors ce ratio de 6% à 4%, afin d'enrayer à l'époque la dévaluation rapide du yuan.
(Liz Lee, avec le bureau de Pékin)
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