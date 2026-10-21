Les marchés boursiers asiatiques progressent, portés par les bons résultats qui soutiennent Wall Street

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* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon progresse; le KOSPI gagne 3,3 % et avoisine son plus haut niveau de la semaine

* Les contrats à terme sur le Brent franchissent la barre des 110 dollars le baril alors que les opérateurs suivent de près les pourparlers de paix

* Le spread OAT-Bund progresse légèrement à 150 points de base

(Mise à jour des marchés en Asie dans l'après-midi, avec de nouvelles cotations, des actualités sur les centres de données et les introductions en bourse, ainsi que la fusion SpaceX-Tesla)

par Gregor Stuart Hunter

Mercredi, les marchés boursiers asiatiques ont failli retrouver leur plus haut niveau depuis la vague de ventes de la semaine dernière, soutenus par les hausses à Wall Street et les premiers signes d'une saison des résultats d'entreprises solide.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,1 %, tiré par une hausse de 3,3 % des actions coréennes .KS11 , tandis que le Nikkei 225 japonais .N225 a grimpé de 0,9%. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,2 %, bien que de nouvelles inquiétudes concernant les opérateurs de centres de données liés à l’IA aient tempéré l’appétit pour le risque.

Les actions de la région se sont stabilisées depuis la vague de ventes de la semaine dernière, mais ont évolué dans une fourchette étroite. Mardi, les marchés boursiers de Wall Street ont affiché une légère tendance positive , faisant progresser le S&P 500 .SPX de 0,3 % grâce à la baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor. Selon les données de LSEG, sur les sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats (13 % du total), 86 % ont dépassé les estimations de bénéfices.

« En réalité, des inquiétudes persistent quant à la pérennité de la tendance liée à l’IA », ont écrit les analystes de MUFG à Singapour dans une note. « Ici, on observe certains signes indiquant que certains segments du secteur des centres de données commencent à voir davantage de primes de risque intégrées dans leurs cours. »

L'opérateur australien de centres de données NextDC NXT.AX a perdu près de la moitié de sa capitalisation boursière mercredi après avoir fortement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année à venir et suspendu ses projets de développement, prolongeant ainsi la vague de sentiment négatif à l'égard des valeurs mondiales liées à l'IA.

Par ailleurs, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’intelligence artificielle Elice Group

0158S0.KQ a bondi de près de 30 % mercredi, se remettant ainsi de la chute enregistrée lors de son entrée en bourse mardi.

Les actions des entreprises japonaises et taïwanaises fournisseurs de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPCX.O ont progressé après qu’Elon Musk a déclaré mardi qu’une fusion entre les deux sociétés serait « une bonne idée » et qu’elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une union.

À Mumbai, l’introduction en bourse de Jio Platforms < JIOP.NS> , d’un montant de 3,2 milliards de dollars, a été entièrement souscrite en moins de deux heures d’ouverture des enchères publiques, les investisseurs s’étant rués sur la plus importante vente d’actions jamais réalisée en Inde et la première organisée par Reliance, la société du milliardaire Mukesh Ambani, depuis deux décennies.

Le rendement de l’obligation d’État française à 10 ans

FR10YT=RR a progressé de 4,7 points de base à 4,9605 %, les investisseurs digérant l’annonce du Premier ministre Sébastien Lecornu selon laquelle le gouvernement renforcerait les effectifs de police par un déploiement « massif » de troupes afin de réprimer les manifestations prévues samedi. Cette évolution des OAT a entraîné une hausse de 2,3 points de base de l'écart par rapport aux Bunds allemands de même échéance

DE10YT=RR , qui s'est établi à 154,7 points de base.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1,1 % à 110,00 dollars le baril sur les marchés asiatiques, l’escalade du conflit dans le Golfe ayant alimenté les craintes de perturbations de l’approvisionnement .

L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans la journée, après ce qu'un responsable américain a qualifié de « discussions constructives » avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en Norvège, alors que le président Donald Trump a déclaré qu'il était temps pour l'Ukraine de mettre fin à la guerre.

Le yen JPY= est resté stable face au dollar, à 158,165, après que les données gouvernementales publiées mercredi ont montré que les exportations japonaises en septembre avaient augmenté de 16,7 % par rapport à l’année précédente, manquant ainsi les estimations. La forte demande en semi-conducteurs et en produits liés à l’intelligence artificielle a compensé la faiblesse observée dans d’autres secteurs.

Un sondage Reuters a révélé qu’une majorité d’économistes estime que la Banque du Japon s’abstiendra de relever ses taux d’intérêt le 30 octobre avant de voter une hausse de 25 points de base en décembre, suivie de hausses trimestrielles.

Sur les marchés émergents, la banque centrale indonésienne a maintenu son taux directeur inchangé mercredi, pour la quatrième réunion consécutive. Elle a simultanément relevé son taux de facilité de dépôt de 25 points de base et abaissé le ratio de réserves obligatoires des banques de 2 points de pourcentage afin de soutenir la liquidité et l'octroi de crédits, après que les marchés ont été secoués par un avertissement de MSCI la semaine dernière indiquant que les actions indonésiennes pourraient être exclues de ses principaux indices de référence.

Les économistes interrogés estiment également que la Réserve fédérale s'abstiendra de relever ses taux lors de sa prochaine réunion du 28 octobre, avant de procéder à une hausse en décembre. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité implicite de 83 % d’un statu quo plus tard ce mois-ci, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group. Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a progressé de 1 point de base à 5,123 %.

Le bitcoin BTC= est resté stable à 82 757,36 dollars, tandis que l'ether ETH= a reculé de 0,2 % à 2 441,17 dollars.