Les marchés boursiers asiatiques en hausse alors que le sentiment dans le secteur technologique s'améliore, le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei et le Kospi rebondissent après que Wall Street a atteint un niveau record

* Les cours du pétrole, bien en deçà de leurs récents sommets, soutiennent les obligations

* AMD et SpaceX reculent après la clôture, les contrats à terme sur le Nasdaq restent stables

(Ajout d'informations sur la mise en circulation d'actions SpaceX; mise à jour des cours) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi mercredi, alors que des résultats solides et un regain d’intérêt pour le secteur technologique ont propulsé Wall Street vers des niveaux records, tandis que les espoirs de progrès concernant la réouverture du détroit d’Ormuz ont fait baisser les cours du pétrole et les rendements obligataires.

De nouvelles preuves des sommes colossales consacrées aux investissements dans l'IA ont contribué à faire grimper le Nikkei japonais .N225 de 3,5 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a poursuivi ses fluctuations brutales avec une hausse de 4,3 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 2,3 %, tandis que les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont gagné 1,5 %.

La remontée du secteur technologique s’est produite malgré un revers pour AMD AMD.O , qui a chuté de 8,8 % après la clôture, ses résultats ayant dépassé les prévisions des analystes mais n’ayant tout de même pas répondu aux attentes extrêmement élevées des investisseurs.

Le groupe spécialisé dans l’IA et les satellites SpaceX

SPCX.O a perdu 7,5 %, effaçant une grande partie de son rebond enregistré pendant les heures de cotation normales, en raison des craintes que ses dépenses d’investissement n’épuisent l’intégralité de sa trésorerie.

Il s’agit là d’une préoccupation récurrente pour toutes les valeurs liées à l’IA, compte tenu du coût considérable de la puissance de calcul, alors que les coûts d’emprunt du secteur ne cessent d’augmenter.

« SpaceX continue d’afficher de solides performances opérationnelles, mais son ambitieux programme d’investissement impliquera très certainement des besoins en capitaux supplémentaires à moyen et long terme », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone.

« La manière dont la direction financera cette croissance, et à quel coût, devrait rester un thème central pour les investisseurs au cours des prochains trimestres. »

Le prochain test pour les investisseurs de SpaceX aura lieu jeudi, lorsque pas moins de 912 millions d’actions détenues par les salariés et d’autres parties prenantes antérieures à l’introduction en bourse deviendront éligibles à la vente.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 sont restés stables à l’annonce des résultats, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,3 % après avoir atteint mardi des plus hauts historiques. Les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50

STXEc1 ont gagné 0,3 %, tandis que ceux sur le DAX FDXc1 ont progressé de 0,5 % et ceux sur le FTSE FFIc1 de 0,2 %.

LA CHUTE DU PRIX DU PÉTROLE SOUTIENT LES OBLIGATIONS

Le moral des investisseurs a été soutenu par la baisse continue des cours du pétrole, le Qatar ayant indiqué que les médiateurs faisaient des progrès dans leurs efforts pour mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran, bien que les détails fassent défaut.

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,6 % à 78,85 dollars le baril, loin de son plus haut de juillet à 102 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a chuté de 0,9 % à 75,09 dollars.

John Oh, économiste spécialisé dans l’énergie chez CBA, a déclaré que les données de suivi des navires suggéraient que les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz se révélaient plus résistants qu’on ne le pensait initialement, atteignant peut-être 40 % à 45 % des niveaux d’avant-guerre la semaine dernière.

« Nous estimons qu’il suffirait que le trafic revienne à 50 % à 60 % des niveaux d’avant-guerre pour que les marchés mondiaux du pétrole se retrouvent en situation de surproduction », a-t-il écrit dans une note.

« Cela aide à expliquer pourquoi les contrats à terme sur le Brent remontent si rapidement dans la fourchette des 70 dollars, les marchés étant en droit d’intégrer dans leurs cours les craintes de surproduction alors que l’on espère une réouverture officielle du détroit. »

Le recul des cours du pétrole a quelque peu apaisé les craintes inflationnistes et a stimulé les obligations à l’échelle mondiale, le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR s’établissant désormais à 4,603 %, en baisse par rapport au pic de 4,747 % atteint la semaine dernière.

Les marchés ont également fortement revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux par la Réserve fédérale en septembre, la ramenant de 67 % à 57 %. 0#USDIRPR

Le président de la Banque fédérale de Kansas City, Jeff Schmid , a toutefois profité d’un discours prononcé mardi pour appeler à un resserrement de la politique monétaire afin de ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Les devises sont restées globalement stables, même si le dollar néo-zélandais NZD=D3 a reculé de 0,3 % après la publication de données indiquant que le taux de chômage avait atteint son plus haut niveau depuis dix ans, à 5,6 %, au cours du trimestre de juin.

L’euro est resté stable à 1,1537 $ EUR=EBS , juste en dessous de son plus haut niveau depuis six semaines, à 1,1559 $. Le dollar s’est légèrement affaibli face au yen, à 157,63

JPY=EBS , la menace d’une intervention planant toujours sur les opérateurs.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , s’est dit convaincu que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, « ferait ce qu’il y a de mieux » pour l’économie du pays, ce que les marchés ont interprété comme un encouragement à relever encore les taux d’intérêt. 0#JPYIRPR

Le Japon et les États-Unis ont lancé la semaine dernière une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour soutenir la devise.

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a permis à l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, de progresser de 1,6 % pour atteindre 4.140 dollars l’once XAU= .

GOL/