Les marchés boursiers américains poursuivent leur chute, l'autorisation des contrats à terme perpétuels inquiétant les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chute des actions des opérateurs boursiers américains s'est poursuivie mardi, alimentée par les inquiétudes concernant les implications en matière de risque des contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies et par la crainte des investisseurs de voir ces contrats dérivés s'étendre aux actions.

Cboe Global Markets CBOE.Z a chuté de 9 %, tandis que CME Group CME.O et Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère du NYSE, ont chacune reculé d'environ 4 %.

La Commodity Futures Trading Commission a ouvert la voie à l'introduction de contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies vendredi, marquant ainsi la première fois que de tels instruments seront accessibles aux investisseurs américains via des Bourses nationales réglementées.

Les contrats à terme perpétuels, également appelés "perps", sont des produits dérivés risqués qui, jusqu'à présent, restaient largement cantonnés aux marchés offshore et ne comportent pas de date d'échéance traditionnelle.

Cette décision a suscité des inquiétudes quant au fait que l'approbation des contrats à terme perpétuels pour d'autres classes d'actifs pourrait accroître la concurrence pour les plateformes de transactions de produits dérivés existantes.

"La question sera de savoir à quelle vitesse les perps seront approuvés pour d’autres classes d’actifs, telles que les actions et les matières premières", a déclaré Bill Katz, analyste chez TD Cowen.

Les analystes de Wall Street ont estimé que cette autorisation risquait d'intensifier la concurrence sur le marché de détail et de maintenir la pression sur les multiples de valorisation des Bourses, les investisseurs devant composer avec les risques et l'évolution de la structure du marché.

Toutefois, les analystes ne s’attendent pas à ce que les perps aient un impact significatif sur les produits à terme traditionnels, car ils ne constituent pas une alternative viable aux instruments conçus pour les institutions.

"Nous pensons que le risque concurrentiel est gérable compte tenu des différences fondamentales entre les produits et des avantages structurels dont bénéficient les deux Bourses (Cboe, CME)", a déclaré Ashish Sabadra, analyste chez RBC.

Si les contrats perpétuels ont suscité un vif intérêt auprès des investisseurs particuliers en raison de leur fort effet de levier et de leurs courtes durées de détention, la demande institutionnelle reste limitée.

"Ces contrats ne sont pas conçus pour la couverture, mais plutôt pour la spéculation grand public. À ce titre, il est difficile d'imaginer que les contrats à terme perpétuels puissent supplanter la liquidité et les volumes existants au sein du CME Group et de l'ICE", a déclaré Patrick O'Shaughnessy, analyste chez Raymond James.