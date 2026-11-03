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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Yum Brands, DuPont, Oracle
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 15:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

3 novembre - Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, alors que les cours du pétrole brut continuaient de baisser à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis qu'Apple rejoignait la liste des géants de la tech dont les résultats n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Présente des prévisions de chiffre d’affaires optimistes, mais son action recule nL6N46K0CK

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En baisse, la hausse des coûts des puces mémoire pesant sur les marges du trimestre des fêtes nL6N46K0D2

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46K0KA

** Waters Corp WAT.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice fiscal, les résultats du troisième trimestre dépassent les attentes nL6N46K0KC

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions optimistes et à l'accord avec Ferric nL3N46K0RQ

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre et un accord portant sur la vente de deux raffineries nL6N46K0LG

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse grâce à sa collaboration avec California Resources nL6N46K0IJ

** Henry Schein Inc HSIC.O :

BUZZ - En baisse; la société rate de peu les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre nL6N46K0M2

** Ball Corp BALL.N :

BUZZ - En baisse après avoir enregistré une perte au troisième trimestre nL6N46K0I2

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Chute suite à la vente de 20 milliards de dollars d'actions et d'obligations pour financer ses ambitions en matière d'IA nL6N46K0LZ

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - Plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N46K0M4

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N46K0IP

** Adeia Inc ADEA.O :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles nL6N46K0LR

** Revvity Inc RVTY.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel et des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL3N46K0VQ

** Fiserv Inc FISV.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL3N46K10L

** Graphic Packaging Holding Company GPK.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions nL3N46K10R

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - En baisse suite à la cession d'actions de Platinum Equity pour 285 millions de dollars nL6N46K0NN

** Talen Energy Corp TLN.O :

BUZZ - En hausse grâce à ses perspectives pour 2027 et à l'extension de son programme de rachat d'actions nL3N46K11D

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un bénéfice prévisionnel pour 2026 supérieur aux estimations nL3N46K10T

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En baisse, les perspectives de chiffre d'affaires en recul éclipsant les résultats supérieurs aux attentes

nL3N46K11V

** The Clorox Company CLX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N46K0NZ

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions nL6N46K0JM

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions annuelles revues à la hausse et à un programme de rachat d'actions nL3N46K12A

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL3N46K12B

** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O :

BUZZ - En hausse après être redevenu bénéficiaire au troisième trimestre nL3N46K136

** Sysco Corp SYY.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46K0PQ

** NexPoint Residential Trust Inc NXRT.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions de FFO pour 2026 et l'aggravation de la perte au troisième trimestre nL3N46K13W

** CVR Energy Inc CVI.N :

BUZZ - Recul après le lancement d’une offre publique de vente dans le cadre de l'opération des raffineries Marathon

nL6N46K0QA

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