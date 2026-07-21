information fournie par Reuters • 21/07/2026 à 15:27

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Utz Brands, Tutor Perini, Tripadvisor

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, les valeurs des semi-conducteurs poursuivant leur rebond après la récente vague de ventes, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des grands groupes technologiques pour avoir des indications sur l'avenir du secteur de l'IA. .N

** Telix Pharmaceuticals Ltd TLX.O :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d’affaires trimestriel encourageant nL4N43N09R

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - En hausse après que la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43N0R4

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les actions des sociétés argentifères cotées aux États-Unis progressent grâce à la hausse des cours des métaux

nL4N43N0NX

** Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N :

BUZZ - Recul suite à la cession d’actions d’une valeur de 1,1 milliard de dollars pour le rachat de WildFire Energy

nL6N43N0MN

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N43N0N0

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre progressent grâce aux pénuries chinoises et aux espoirs de paix en Iran nL6N43N0N5

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel nL4N43N0XH

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - En baisse après l'abandon d'un médicament expérimental contre la drépanocytose nL4N43N0UU

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord pour fournir à Stellantis une technologie d'aide à la conduite basée sur le cloud nL4N43N0WR

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43N0OE

** Rithm Property Trust Inc RPT.N :

BUZZ - Rebondit après avoir annulé son émission d'actions

nL6N43N0Q2

** Equifax Inc EFX.N :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43N0XY

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - En baisse après que BTIG a abaissé sa recommandation à "neutre" nL4N43N10G

** Banc of California Inc BANC.N :

BUZZ - L'annonce d'un report de la date de publication des résultats est inhabituelle, selon Stephens nL6N43N0QH

** Utz Brands Inc UTZ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce du rachat de la société par Intersnack dans le cadre d'une opération de 2,9 milliards de dollars nL6N43N0R5

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Le titre recule, la concurrence sur les dépôts pesant sur les revenus d'intérêts nL4N43N0WY

** V2X Inc VVX.N :

BUZZ - En hausse alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap nL6N43N0OQ

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Poursuit Eli Lilly pour publicité mensongère présumée, le cours de l'action recule nL4N43N13G

** Tutor Perini Corp TPC.N :

BUZZ - Le titre bondit après son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43N0NS