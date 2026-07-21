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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Utz Brands, Tutor Perini, Tripadvisor
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, les valeurs des semi-conducteurs poursuivant leur rebond après la récente vague de ventes, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des grands groupes technologiques pour avoir des indications sur l'avenir du secteur de l'IA. .N

** Telix Pharmaceuticals Ltd TLX.O :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d’affaires trimestriel encourageant nL4N43N09R

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - En hausse après que la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43N0R4

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les actions des sociétés argentifères cotées aux États-Unis progressent grâce à la hausse des cours des métaux

nL4N43N0NX

** Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N :

BUZZ - Recul suite à la cession d’actions d’une valeur de 1,1 milliard de dollars pour le rachat de WildFire Energy

nL6N43N0MN

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels nL6N43N0N0

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières de cuivre progressent grâce aux pénuries chinoises et aux espoirs de paix en Iran nL6N43N0N5

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel nL4N43N0XH

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - En baisse après l'abandon d'un médicament expérimental contre la drépanocytose nL4N43N0UU

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord pour fournir à Stellantis une technologie d'aide à la conduite basée sur le cloud nL4N43N0WR

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43N0OE

** Rithm Property Trust Inc RPT.N :

BUZZ - Rebondit après avoir annulé son émission d'actions

nL6N43N0Q2

** Equifax Inc EFX.N :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL4N43N0XY

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - En baisse après que BTIG a abaissé sa recommandation à "neutre" nL4N43N10G

** Banc of California Inc BANC.N :

BUZZ - L'annonce d'un report de la date de publication des résultats est inhabituelle, selon Stephens nL6N43N0QH

** Utz Brands Inc UTZ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce du rachat de la société par Intersnack dans le cadre d'une opération de 2,9 milliards de dollars nL6N43N0R5

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Le titre recule, la concurrence sur les dépôts pesant sur les revenus d'intérêts nL4N43N0WY

** V2X Inc VVX.N :

BUZZ - En hausse alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap nL6N43N0OQ

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Poursuit Eli Lilly pour publicité mensongère présumée, le cours de l'action recule nL4N43N13G

** Tutor Perini Corp TPC.N :

BUZZ - Le titre bondit après son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43N0NS

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AGIOS PHARM
38,0200 USD NASDAQ -5,09%
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21,350 USD NYSE +2,57%
BHP GROUP SP ADR
82,660 USD NYSE +2,67%
COEUR MINING
14,764 USD NYSE +4,15%
DANAHER
173,535 USD NYSE -13,89%
ENDEAVOUR SILVER
7,785 USD NYSE +3,73%
EQUIFAX INC
169,055 USD NYSE -6,12%
FREEPORT MCMORAN
61,600 USD NYSE +4,76%
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Gaz naturel
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89,4400 USD NASDAQ +9,62%
HECLA MINING
14,750 USD NYSE +3,15%
MAGNOLIA OIL RG-A
24,745 USD NYSE -3,00%
MOBILEYE GLOB RG-A
9,0900 USD NASDAQ +1,56%
NEWMONT
91,740 USD NYSE +2,82%
NORDISK SP ADR-B
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
84,45 USD Ice Europ +1,58%
RIO TINTO SP ADR
90,380 USD NYSE +1,48%
SOUTHERN COPPER
182,810 USD NYSE +4,35%
TELIX SP ADS
10,7701 USD NASDAQ +2,47%
TRIPADVISOR
13,9200 USD NASDAQ -3,40%
TUTOR PERINI
87,970 USD NYSE +9,05%
UTZ BRANDS RG-A
14,075 USD NYSE +89,05%
V2X
80,005 USD NYSE +5,13%
WHEATON PRECIOUS
107,310 USD NYSE +3,70%
ZIONS BANCORP
68,4850 USD NASDAQ -4,74%
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