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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tesla, Nvidia, Rivian
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté mardi dans le sillage de la baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs réévaluant la pérennité de la reprise alimentée par l’IA malgré les solides résultats de Samsung, tandis que l’action SpaceX a reculé à la veille de son entrée dans l’indice Nasdaq-100. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - RBC relève son objectif de cours pour Tesla, évoquant un éventuel accord avec SpaceX nL6N4390FS

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse avant son intégration dans le Nasdaq 100, les courtiers commencent à couvrir le titre nL4N4390M7

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'actions

nL6N4390KK

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent après que les résultats de Samsung ont ravivé les craintes liées à l’IA nL4N4390P9

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL6N4390LK

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - Le titre s'envole après l'accord de Vertex pour un rachat de 10 milliards de dollars nL4N4390T7

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - En hausse après l'octroi par la FDA d'un examen prioritaire à un médicament contre la drépanocytose nL4N4390VL

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données positives issues d’un essai clinique de phase avancée sur un médicament contre la dépression nL4N4390VB

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce selon laquelle DeepSeek développerait sa propre puce d'IA nL4N4390V2

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