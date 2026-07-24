 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tenet Healthcare, Intel, Verizon
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 16:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse vendredi après une vague de ventes menée par le secteur technologique lors de la séance précédente, les investisseurs digérant les derniers résultats d'entreprises, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et l'annonce de nouveaux droits de douane par l'administration Trump. .N

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En baisse après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N43Q0VB

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - En baisse alors que les investisseurs ne tiennent pas compte des résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre nL6N43Q0TE

** Tenet Healthcare Corp THC.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL4N43Q0TL

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse alors que ses prévisions de bénéfices dépassent les estimations nL6N43Q0N7

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - En hausse après l’autorisation par la FDA d’un dispositif médical combiné destiné au traitement de l’œdème

nL4N43Q0VH

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43Q0T4

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre nL4N43Q0VI

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un projet de cession d'actions et la publication de ses résultats du deuxième trimestre nL6N43Q0RJ

** Codexis Inc CDXS.O :

BUZZ - Chute suite à une offre d'actions à forte décote

nL6N43Q0S6

** Booz Allen Hamilton Corp BAH.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL6N43Q0SA

** Scribe Therapeutics Inc SCTX.O :

BUZZ - Prêt à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse revalorisée à 128,7 millions de dollars nL6N43Q0SY

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or revient en territoire positif nL4N43Q109

** Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O :

BUZZ - Chute après l'avis négatif d'un comité de l'UE sur un médicament destiné aux maladies rares nL4N43Q112

** Sensient Technologies Corp SXT.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N43Q12C

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à un contrat avec Nvidia portant sur le conditionnement de puces nL6N43Q0UN

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
326,130 USD NYSE -4,26%
AMKOR TECHNOLOGY
64,9600 USD NASDAQ -0,57%
ANGLOGOLD ASH
79,650 USD NYSE +1,59%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
72,500 USD NYSE +10,11%
CODEXIS
1,4800 USD NASDAQ -25,63%
DECKERS OUTDOOR
96,060 USD NYSE -0,27%
GOLD FIELDS SP ADR
32,690 USD NYSE +1,30%
HARMONY GOLD SP ADR
15,870 USD NYSE +2,45%
INTEL
92,3200 USD NASDAQ -7,89%
MANNKIND
4,1300 USD NASDAQ +6,17%
NEWMONT
93,185 USD NYSE -1,63%
SLB
52,450 USD NYSE +11,12%
SUMMIT THERAP
13,6600 USD NASDAQ -8,81%
TENET HEALTHCARE
233,160 USD NYSE +17,02%
VERIZON COMM
46,420 USD NYSE +5,93%
ZEVRA
5,4600 USD NASDAQ -6,02%
ZEVRA
9,5250 USD NASDAQ -23,92%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank