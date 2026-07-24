LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tenet Healthcare, Intel, Verizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse vendredi après une vague de ventes menée par le secteur technologique lors de la séance précédente, les investisseurs digérant les derniers résultats d'entreprises, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et l'annonce de nouveaux droits de douane par l'administration Trump. .N

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En baisse après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N43Q0VB

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - En baisse alors que les investisseurs ne tiennent pas compte des résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre nL6N43Q0TE

** Tenet Healthcare Corp THC.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL4N43Q0TL

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse alors que ses prévisions de bénéfices dépassent les estimations nL6N43Q0N7

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - En hausse après l’autorisation par la FDA d’un dispositif médical combiné destiné au traitement de l’œdème

nL4N43Q0VH

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N43Q0T4

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre nL4N43Q0VI

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un projet de cession d'actions et la publication de ses résultats du deuxième trimestre nL6N43Q0RJ

** Codexis Inc CDXS.O :

BUZZ - Chute suite à une offre d'actions à forte décote

nL6N43Q0S6

** Booz Allen Hamilton Corp BAH.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL6N43Q0SA

** Scribe Therapeutics Inc SCTX.O :

BUZZ - Prêt à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse revalorisée à 128,7 millions de dollars nL6N43Q0SY

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or revient en territoire positif nL4N43Q109

** Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O :

BUZZ - Chute après l'avis négatif d'un comité de l'UE sur un médicament destiné aux maladies rares nL4N43Q112

** Sensient Technologies Corp SXT.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N43Q12C

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à un contrat avec Nvidia portant sur le conditionnement de puces nL6N43Q0UN