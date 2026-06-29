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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, Charter
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, portés par les forts gains enregistrés par le Nasdaq 100, à forte composante technologique, alors que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a redonné confiance aux investisseurs après plusieurs jours d'hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

.N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En hausse alors que la société cherche à poursuivre eBay malgré un refus nL4N4310JV

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En hausse alors que la fusée de Musk et le géant de l'IA s'apprêtent à rejoindre le Nasdaq-100 nL4N4310KX

** Viridian Therapeutics Inc VRDN.O :

BUZZ - Bondit après l'autorisation par la FDA américaine d'un médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne nL4N4310OR

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce au projet de scission de NBCUniversal et de Sky nL4N4310S6

** Rockwell Medical Inc RMTI.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'un regroupement d'actions

nL4N4310TU

** Martin Marietta Materials Inc MLM.N :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une fusion de 13,5 milliards de dollars avec Lhoist North America nL4N4310V4

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de discussions concernant un partenariat dans le domaine de la téléphonie mobile avec SpaceX nL4N4310MP

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
133,6400 USD NASDAQ 0,00%
COMCAST-A
23,1700 USD NASDAQ 0,00%
GAMESTOP
21,720 USD NYSE +0,05%
MARTIN MARIETTA
615,875 USD NYSE 0,00%
ROCKWELL MEDICAL
0,6510 USD NASDAQ 0,00%
SPACEX
153,2300 USD NASDAQ 0,00%
VIRIDIAN THERAPT
17,9000 USD NASDAQ 0,00%
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