 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SK Hynix, Delta Air, Circle Internet
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient mitigés vendredi, après un fort rebond à Wall Street, alors que les investisseurs attendaient l'entrée très attendue sur le Nasdaq de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques, et évaluaient l'impact des dernières escalades du conflit au Moyen-Orient. .N

** Fermi Inc FRMI.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d’obligations convertibles pour 375 millions de dollars nL6N43C0K8

** Gilead Sciences Inc GILD.O : ** Eli Lilly and Co LLY.N : ** AbbVie Inc ABBV.N : ** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Les opérations de fusion-acquisition dans le secteur biopharmaceutique en passe d'atteindre un niveau record cette année, selon HSBC nL4N43C0P3

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre supérieures aux estimations nL4N43C0QQ

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - En hausse après avoir obtenu l'autorisation réglementaire définitive pour créer une banque fiduciaire aux États-Unis nL4N43C0SJ

** SK Hynix Inc SKHY.O :

BUZZ - S'apprête à faire son entrée très attendue sur le marché américain après une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars nL4N43C0TG

Valeurs associées

ABBVIE
249,760 USD NYSE -1,15%
BIOGEN
198,9100 USD NASDAQ -0,72%
DELTA AIR LINES
88,968 USD NYSE +1,95%
ELI LILLY & CO
1 216,470 USD NYSE +0,02%
FERMI
7,3200 USD NASDAQ -0,54%
GILEAD SCIENCES
134,8400 USD NASDAQ -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 328,26 +0,02%
2CRSI
30,92 -2,77%
Pétrole Brent
76,54 +0,84%
NANOBIOTIX
36,26 +6,33%
SOITEC
99,78 -4,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank