LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SK Hynix, Delta Air, Circle Internet

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient mitigés vendredi, après un fort rebond à Wall Street, alors que les investisseurs attendaient l'entrée très attendue sur le Nasdaq de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques, et évaluaient l'impact des dernières escalades du conflit au Moyen-Orient. .N

** Fermi Inc FRMI.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d’obligations convertibles pour 375 millions de dollars nL6N43C0K8

** Gilead Sciences Inc GILD.O : ** Eli Lilly and Co LLY.N : ** AbbVie Inc ABBV.N : ** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Les opérations de fusion-acquisition dans le secteur biopharmaceutique en passe d'atteindre un niveau record cette année, selon HSBC nL4N43C0P3

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre supérieures aux estimations nL4N43C0QQ

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - En hausse après avoir obtenu l'autorisation réglementaire définitive pour créer une banque fiduciaire aux États-Unis nL4N43C0SJ

** SK Hynix Inc SKHY.O :

BUZZ - S'apprête à faire son entrée très attendue sur le marché américain après une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars nL4N43C0TG