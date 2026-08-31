LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Science Applications, GameStop, Aon PLC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi, après que les frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les cours du pétrole, attisant les craintes d'inflation alors que les perspectives en matière de taux d'intérêt deviennent plus restrictives. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les sociétés énergétiques américaines progressent après la hausse des cours du pétrole, alors que les États-Unis et l’Iran reprennent leurs attaques nL4N44S0LO

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - En baisse suite à la démission de son directeur financier nL4N44S0ML

** BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord mondial sur les brevets conclu avec Ascendis nL4N44S0MT

** PG&E Corp PCG.N :

** Edison International EIX.N :

** Sempra SRE.N :

BUZZ - Les valeurs des services publics californiens reculent après les amendements à la loi sur les feux de forêt et les révisions à la baisse des courtiers nL6N44S0OA

** GitLab Inc GTLB.O :

BUZZ - BTIG relève son objectif de cours sur GitLab, invoquant les tendances du marché des logiciels nL4N44S0TV

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse; selon un rapport, SK Hynix envisagerait de l'utiliser pour la production de puces nL4N44S0TU

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'un accord de 3.4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour l'acquisition de la société de refroidissement Kelvion

nL4N44S0WA

** Science Applications International Corp SAIC.O :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N44S0N7

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En hausse après la révision d’un échange de dette de 1.4 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) nL6N44S0LZ

** Aon PLC AON.N :

BUZZ - Recul après la conclusion d'un accord de 17 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le courtier en assurance USI nL6N44S0NV