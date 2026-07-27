LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Rocket Lab, les sociétés minières d'argent, D-Wave Quantum

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Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse lundi après la suspension des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a stimulé l'appétit pour le risque à l'approche d'une semaine marquée par la publication de résultats financiers importants, de données économiques et d'une décision sur les taux d'intérêt. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que les cours du brut s'effondrent nL4N43T0JD

** Baker Hughes Co BKR.O :

BUZZ - Hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL4N43T0K3

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères en hausse alors que l'apaisement des craintes inflationnistes stimule le cours de l'or nL4N43T0LG

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes et des croisiéristes grimpent alors que les cours du pétrole s'effondrent sur fond d'espoirs d'apaisement au Moyen-Orient

nL4N43T0K9

** SL Green Realty Corp SLG.N :

BUZZ - BMO relève son objectif de cours pour SL Green en raison de la raréfaction de l'offre de bureaux à Manhattan

nL4N43T0NH

** Forte Biosciences Inc FBRX.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'une offre publique d'achat de 2,2 milliards de dollars sur Argenx nL4N43T0Q8

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse; donne des détails sur un contrat de 266 millions de dollars avec la Force spatiale américaine

nL6N43T0NX

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent progressent alors que les cours des métaux remontent légèrement nL4N43T0R3

** D-Wave Quantum Inc QBTS.O :

BUZZ - En hausse après l'élargissement du partenariat d'AT&T dans le domaine de l'informatique quantique nL4N43T0T0

** Nano Nuclear Energy Inc NNE.O :

BUZZ - Sélectionnée par AFWERX pour un contrat avec l’armée de l’air; son action progresse nL6N43T0R0

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O :

BUZZ - Chute après que la FDA a fait part de ses inquiétudes concernant son traitement contre la myopathie de Duchenne

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