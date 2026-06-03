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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Ollie's Bargain Outlet Holdings, Steel Dynamics
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors qu'une nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et semé le doute quant à une fin rapide de la guerre. .N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En hausse grâce à une forte augmentation du chiffre d'affaires et à un plan de rachat d'actions nL4N42B0MN

** KKR & Co Inc KKR.N :

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

** Blackstone Inc BX.N : ** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains en baisse après que Partners Group a plafonné les retraits de son fonds de capital-investissement nL4N42B0T5

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - En baisse, car les difficultés liées à la réduction des effectifs et aux licenciements dans le secteur technologique l'emportent sur les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre nL6N42A0K5

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Va racheter KORE Power pour 32 milliards de dollars; le titre recule nL4N42B0V4

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En baisse après que Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver" et réduit son objectif de cours

nL4N42B0VR

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Selon Canaccord, la révision de la classification des peptides par la FDA américaine pourrait accroître la part de marché de Hims & Hers nL4N42B0VS

** Macy's Inc M.N :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions annuelles optimistes nL6N42B0N3

** Thor Industries Inc THO.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N42B0X3

** Medtronic PLC MDT.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL4N42B0YO

** Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels et dépassé les prévisions de bénéfices

nL6N42B0Q1

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'un projet de vente d'actions de 500 millions de dollars nL6N42B0PT

** Axsome Therapeutics Inc AXSM.O :

BUZZ - En hausse après le règlement d'un litige en matière de brevet concernant un médicament contre les troubles du sommeil nL4N42B0ZD

** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours de Steel Dynamics; le titre progresse nL4N42B0ZE

** Cocrystal Pharma Inc COCP.O :

BUZZ - En hausse après la nomination de James Sapirstein au poste de directeur général nL4N42B102

** Tetra Technologies Inc TTI.N :

BUZZ - Chute suite à une vente d'actions de 100 millions de dollars nL6N42B0R5

** TG Therapeutics Inc TGTX.O :

BUZZ - En hausse grâce aux premiers résultats positifs concernant un médicament sous-cutané contre la sclérose en plaques nL4N42B11B

** Hilton Grand Vacations Inc HGV.N :

BUZZ - En baisse après la cession de titres par Apollo lors d'une offre secondaire nL6N42B0S6

** CytomX Therapeutics Inc CTMX.O :

BUZZ - En hausse grâce à l'extension de l'accord avec Regeneron, pouvant atteindre 4 milliards de dollars en paiements d'étapes nL4N42B11W

** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :

BUZZ - Plonge suite à une offre d'actions à prix très réduit

nL6N42B0SL

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - En hausse grâce à un financement de 1,6 milliard de dollars du département américain du Commerce nL6N42B0T2

** MiniMed PLC MMED.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N42B13N

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de FedEx face à une concurrence croissante nL4N42B13M

** FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N :

BUZZ - Raymond James initie la couverture de FedEx Freight avec une note "surperformer" nL4N42B149

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COCRYSTAL PHARM
1,0500 USD NASDAQ 0,00%
CYTOMX THERAPEUT
3,1600 USD NASDAQ 0,00%
FEDEX
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GAMESTOP
20,930 USD NYSE 0,00%
GITLAB RG-A
31,8200 USD NASDAQ 0,00%
HILTON GRAND
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MACY'S
21,690 USD NYSE 0,00%
MEDTRONIC
73,730 USD NYSE 0,00%
MINIMED GRP
12,3000 USD NASDAQ 0,00%
NRX PHARMA
4,6200 USD NASDAQ 0,00%
OLLIE'S BARGAIN
79,2500 USD NASDAQ 0,00%
STEEL DYNAMICS
271,4100 USD NASDAQ 0,00%
TETRA TECHNOLOGI
10,900 USD NYSE 0,00%
TG THERAP
36,6400 USD NASDAQ 0,00%
THOR INDUSTRIES
77,500 USD NYSE 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
30,7000 USD NASDAQ 0,00%
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