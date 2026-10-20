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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Northrop Grumman, Hasbro, GE Aerospace
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 14:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 ont reculé mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats financiers majeurs des entreprises.

.N

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Devrait afficher un chiffre d’affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mardi

nL6N46515Y

** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :

BUZZ - Le titre s'envole après le succès d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre la manie bipolaire nL4N4660NH

** Northrop Grumman Corp NOC.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de la défense nL4N4660NB

** Nebius Group NV NBIS.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :

BUZZ - Les entreprises américaines du secteur du "neocloud" reculent après un bref rebond lundi nL6N4660MU

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après l’annonce par le FT de la prise de participation de Starboard nL6N4660PB

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice récurrent [nL6N4660OK

** GE Aerospace Inc GE.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 [nL4N4660RL

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au troisième trimestre nL4N4660SS

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL4N4660T5

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HALLIBURTON
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HASBRO INC
98,4900 USD NASDAQ 0,00%
IREN LTD
27,7300 USD NASDAQ 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
170,2400 USD NASDAQ 0,00%
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28,6000 USD NASDAQ 0,00%
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SOLSTICE ADVA
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