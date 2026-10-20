LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Northrop Grumman, Hasbro, GE Aerospace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 ont reculé mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats financiers majeurs des entreprises.
.N
** 3M Co MMM.N :
BUZZ - Devrait afficher un chiffre d’affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mardi
nL6N46515Y
** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :
BUZZ - Le titre s'envole après le succès d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre la manie bipolaire nL4N4660NH
** Northrop Grumman Corp NOC.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de la défense nL4N4660NB
** Nebius Group NV NBIS.O :
** CoreWeave Inc CRWV.O :
** IREN Ltd IREN.O :
** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :
BUZZ - Les entreprises américaines du secteur du "neocloud" reculent après un bref rebond lundi nL6N4660MU
** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :
BUZZ - En hausse après l’annonce par le FT de la prise de participation de Starboard nL6N4660PB
** Hasbro Inc HAS.O :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice récurrent [nL6N4660OK
** GE Aerospace Inc GE.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 [nL4N4660RL
** Halliburton Co HAL.N :
BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au troisième trimestre nL4N4660SS
** RTX Corp RTX.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL4N4660T5
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