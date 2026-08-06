LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-MACOM Technology, Becton Dickinson, Centrus Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Dow Jones devaient ouvrir stables jeudi, dans le sillage de la remontée record enregistrée cette semaine, alors que les investisseurs attendaient des détails sur un accord de paix au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont quant à eux reculé, les prévisions optimistes de Western Digital et Sandisk n'ayant pas réussi à convaincre. .N

** Honeywell Aerospace Inc HONA.O :

BUZZ - Chute alors que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement assombrissent la reprise du secteur aérospatial nL4N4430LE

** Sandisk Corp SNDK.O : ** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Pèse sur le secteur des semi-conducteurs alors que les valorisations élevées entraînent un recul des titres liés à l’IA nL4N4430T4

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre font plonger les valeurs logicielles américaines

nL6N4430TJ

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - Le titre recule; il pourrait rester volatil, selon J.P. Morgan nL6N4430M8

** SiTime Corp SITM.O :

BUZZ - Le titre s'envole après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N4430PG

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Le titre recule, les coûts liés à l'IA venant assombrir des perspectives pourtant optimistes nL6N4430NC

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Stabilisation avant une éventuelle vente d'initiés

nL4N4430QA

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation américaine de son vaccin contre la grippe nL4N4430Q6

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre et une révision à la baisse des perspectives pour 2026 nL6N4430P1

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - En forte hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4430V7

** Celestica Inc CLS.N :

BUZZ - En baisse après une cession d'actions de 3 milliards de dollars nL6N4430QL

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - En hausse grâce à une progression de ses bénéfices au deuxième trimestre nL4N4430W5

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL6N4411AD

** TPG Inc TPG.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la recommandation de TD Cowen à "acheter" nL6N4430QJ

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N4430YL

** Primo Brands Corp PRMB.N :

BUZZ - Recul alors que le principal actionnaire envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

nL6N4430RD

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - Recul après des résultats trimestriels légèrement en deçà des attentes nL4N44310J

** Constellation Energy Inc CEG.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les attentes au deuxième trimestre

nL4N44310A

** Unity Software Inc U.N :

BUZZ - Bondit après des chiffres d'affaires encourageants au deuxième trimestre nL4N44310R

** Howmet Aerospace Inc HWM.N :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions annuelles optimistes

nL4N44313G

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles nL4N4430WQ

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Bondit après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N443146

** Chime Financial Inc CHYM.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes et à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes nL4N443139

** Datadog Inc DDOG.O :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du deuxième trimestre nL4N44313I

** Red Violet Inc RDVT.O :

BUZZ - En baisse suite à une émission d'actions de 100 millions de dollars nL6N4430SS

** Viatris Inc VTRS.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N4430SC

** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

BUZZ - En hausse grâce à une perte nette en baisse au deuxième trimestre; l'examen par la FDA progresse nL4N44315T

** Celsius Holdings Inc CELH.O :

BUZZ - Chute après des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations nL6N4430RN

** U.S. Foods Holding Corp USFD.N :

BUZZ - En hausse alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels ont dépassé les estimations nL6N4430S2

** Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions nL4N44317T

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions, l'entreprise maintient ses objectifs pour l'exercice nL6N4430SP

** Paycom Software Inc PAYC.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à des prévisions optimistes portées par la demande en IA nL6N4430T4

** Shift4 Payments Inc FOUR.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4430TH

** MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O :

BUZZ - En forte hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL4N44319F

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N4430Y5

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4430TA

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4430UN

** Centrus Energy Corp LEU.N :

BUZZ - Conclut un accord d'approvisionnement avec X-Energy; le titre progresse nL6N4430UH

** NuScale Power Corp SMR.N :

BUZZ - En baisse suite à un partenariat avec Curio et Framatome nL6N4430US

** BillionToOne Inc BLLN.O :

BUZZ - Chute après un trimestre conforme aux attentes, maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

nL4N4431CP

** Fiserv Inc FISV.O :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL6N4430V0